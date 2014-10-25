إصابة 20 شخصا في حادث طريق بأسيوط

أصيب 20 شخصًا، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل وقع اليوم السبت على الطريق الفرعى دير الجنادلة – المشايعة بمركز الغنايم فى أسيوط.

كان اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوطقد تلقى ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد إصابة كل من (عبدالحليم.م.ع)، و(أشرف.ح.م-33عامًا)،

> و(إبراهيم.ع.ح-12عامًا)، و(حمدى.ع.16عامًا)، و(ضاحى.ع.م)، و(أيمن.م.ع-15عامًا)، و(مصطفى.ج-13عامًا)، و(ناجح.ن.ن- 16عامًا)، و(سمير.أ.ع-40عامًا)، و(رمضان.ع.ع-12عامًا)، و(عبدالآخر.م.ع – 50 عامًا)، ومقيمين جميعًا بقرية المشايعة قبلى، فضلاً عن 9 أشخاص آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بسبب انفجار أحد إطاراتها.

تم نقل المصابين إلى مستشفيي الغنايم المركزى والجامعى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة