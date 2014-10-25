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إصابة 20 شخصا في حادث طريق بأسيوط

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إصابة 20 شخصا في حادث طريق بأسيوط إصابة 20 شخصا في حادث طريق بأسيوط

حادث الطريق الصحراوى الغربى بأسوان

أصيب 20 شخصًا، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل وقع اليوم السبت على الطريق الفرعى دير الجنادلة – المشايعة بمركز الغنايم فى أسيوط.

كان اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوطقد تلقى ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد إصابة كل من (عبدالحليم.م.ع)، و(أشرف.ح.م-33عامًا)،
> و(إبراهيم.ع.ح-12عامًا)، و(حمدى.ع.16عامًا)، و(ضاحى.ع.م)، و(أيمن.م.ع-15عامًا)، و(مصطفى.ج-13عامًا)، و(ناجح.ن.ن- 16عامًا)، و(سمير.أ.ع-40عامًا)، و(رمضان.ع.ع-12عامًا)، و(عبدالآخر.م.ع – 50 عامًا)، ومقيمين جميعًا بقرية المشايعة قبلى، فضلاً عن 9 أشخاص آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بسبب انفجار أحد إطاراتها.

تم نقل المصابين إلى مستشفيي الغنايم المركزى والجامعى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة

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