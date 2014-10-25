بالصور.. تشييع جثمان عمة شهيد الأقصر التي توفت فور سماعها نبأ استشهاده

شيع المئات من أهالي منطقة أبوالجود بالأقصر جثمان عمة الشهيد محمد حجاج علي الذي وافتها المنية عقب سماعها نبأ استشهاد ابن أخيها في الحادث الارهابي الذي استهدف كمين كرم القواديس بسيناء .

كانت عمة شهيد الواجب محمد حجاج علي محمود ابن محافظة الأقصر قد أصيبت بأزمة قلبية توفيت علي اثرها في الحال فور سماعها نبأ استشهاد ابن أخيها في الحادث الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء أمس .

> وقال أهالي الشهيد أن عمته فوزية علي محمود 65 سنة توفيت فور بلاغها نبأ استشهاد ابن اخيها المجند بالقوات المسلحة محمد حجاج علي محمود 20 سنة .