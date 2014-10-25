بالصور… كوم أمبو تستعد لاستقبال جثمان شهيد حادث الشيخ زويد

اعلنت اسرة المجند محمد خالد محمد خالد المقيم في مساكن الاسكان غرب عمارة رقم 18 استشهاد نجلهم في العملية الارهابية الاخيرة في سيناء.

وقال مصدر مسئول بمركز كوم امبو، أنه لم يتحدد بعد موعد وصول جثمان الشهيد الي محافظة أسوان حتي الآن .

ومن ناحية أخري، أكد أحد أقارب الشهيد، أن قائد من القوات المسلحة أتصل هاتفيا بأسرة الشهيد وأبلغهم بخبر استشهاده، مضيفًا أن أخ الشهيد وأبن خالته سافروا الي القاهرة للتعرف علي جثة الشهيد واستلامه تمهيدا للعودة بها لاسوان لكي تواري الثري .

وأوضح ان الشهيد محمد خالد حاصل علي بكالوريوس سياحة وفنادق وكان يتبقي له اسابيع قليلة لانهاء خدمته العسكرية قبل استشهاده .