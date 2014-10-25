مطار المنيا يستقبل 5 جثامين شهداء تفجير سيناء

وصل مطار المنيا، جثامين شهداء الواجب من أبناء محافظة المنيا، والذين استشهدوا جراء الهجوم الارهابي الغادر على نقطة ارتكاز أمنية تابعة للقوات المسلحة بالشيخ زويد بشمال سيناء ، وقد استلم ذويهم الجثامين لدفنها في مسقط رأس الشهداء .

وكان في استقبال الجثامين اللواء أسامه متولي، مدير امن المنيا وعبدالناصر الدمياطي، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، نيابة عن اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، الذي يتواجد في القاهره للمشاركة في اجتماع مجلس المحافظين .

وكان المحافظ قد كلف، السكرتير العام المساعد للمحافظة بتجهيز خمس سيارات اسعاف لنقل جثامين الشهداء الى مراكزهم ومثواهم الاخير ، والعمل على توفير سيارات لمرافقة سيارات الاسعاف للاطمئنان على وصول الجثامين الى مراكزهم ، و سيكون في استقبال الجثامين رؤساء المراكز والقرى التابعين لها ، كما نعي المحافظ الشهداء ، ونقل تعازيه ومواساته لاسرهم ، معلنا تنكيس الاعلام بالمحافظة لمدة ثلاثة أيام حدادا على الشهداء وأكد أن العمليات الإجرامية التي استهدفت رجال القوات المسلحة هي ضريبة مصر تدفعها للحفاظ علي حدودها من الغدر والخيانة ونحتسبهم جميعا عند الله شهداء.

وكانت محافظة المنيا قد قدمت خمسة من أبنائها شهداء للوطن في الحادث الارهابي الغادر وهم أيمن صلاح عبد العال 21 عاما-قرية التحرير-برطباط-مركز مغاغة، عمر عدلى محمد 21عاما-مركز مطاي- بنى عمار،عادل عيد أمين 21 عاما-بلهاسا-مركز مغاغة، مفدى زكى عونى 22 – ديرمواس-بني حرام-عزبة الوجاك، شنودة أنور إسحاق 21 -عزبة شاهين- المنيا.