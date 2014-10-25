أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مطار المنيا يستقبل 5 جثامين شهداء تفجير سيناء

Google+ Print
مطار المنيا يستقبل 5 جثامين شهداء تفجير سيناء مطار المنيا يستقبل 5 جثامين شهداء تفجير سيناء
أرشيفية

أرشيفية

وصل مطار المنيا، جثامين شهداء الواجب من أبناء محافظة المنيا، والذين استشهدوا جراء الهجوم الارهابي الغادر على نقطة ارتكاز أمنية تابعة للقوات المسلحة بالشيخ زويد بشمال سيناء ، وقد استلم ذويهم الجثامين لدفنها في مسقط رأس الشهداء .

وكان في استقبال الجثامين اللواء أسامه متولي، مدير امن المنيا وعبدالناصر الدمياطي، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، نيابة عن اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، الذي يتواجد في القاهره للمشاركة في اجتماع مجلس المحافظين .

وكان المحافظ قد كلف، السكرتير العام المساعد للمحافظة بتجهيز خمس سيارات اسعاف لنقل جثامين الشهداء الى مراكزهم ومثواهم الاخير ، والعمل على توفير سيارات لمرافقة سيارات الاسعاف للاطمئنان على وصول الجثامين الى مراكزهم ، و سيكون في استقبال الجثامين رؤساء المراكز والقرى التابعين لها ، كما نعي المحافظ الشهداء ، ونقل تعازيه ومواساته لاسرهم ، معلنا تنكيس الاعلام بالمحافظة لمدة ثلاثة أيام حدادا على الشهداء وأكد أن العمليات الإجرامية التي استهدفت رجال القوات المسلحة هي ضريبة تدفعها للحفاظ علي حدودها من الغدر والخيانة ونحتسبهم جميعا عند الله شهداء.

وكانت محافظة المنيا قد قدمت خمسة من أبنائها شهداء للوطن في الحادث الارهابي الغادر وهم أيمن صلاح عبد العال 21 عاما-قرية التحرير-برطباط-مركز مغاغة، عمر عدلى محمد 21عاما-مركز مطاي- بنى عمار،عادل عيد أمين 21 عاما-بلهاسا-مركز مغاغة، مفدى زكى عونى 22 – ديرمواس-بني حرام-عزبة الوجاك، شنودة أنور إسحاق 21 -عزبة شاهين- المنيا.

شهيد سيناء بالمنيا عادل عيد

شهيد تفجير سيناء – عادل عيد – المنيا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر