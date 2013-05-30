"الشورى" يدعو رموز جبهة الإنقاذ والمعارضة لاجتماع لبحث حلول "عجز الموازنة"

كتب : محمد يوسف منذ 7 دقائق

وجهة اللجنة المالية بمجلس الشورى، الدعوة لجميع رموز جبهة الإنقاذ الوطني، والأحزاب المشاركة فيها، وعدد من الخبراء وأساتذة الاقتصاد؛ لحضور اجتماعها السبت المقبل، فسي العاشرة صباحا؛ لمناقشة كيفية سد عجز الموازنة.

يشارك في الاجتماع الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية الأسبق، والدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق، والباحث الاقتصادي بالأهرام أحمد السيد النجار، والدكتور عبد الخالق فاروق، والدكتورة يمن الحماقي.

وقال محمد الفقي رئيس اللجنة، إن الدعوة مفتوحة إلى جميع المهتمين بأمر الموازنة العامة من الخبراء والمتخصصين للمشاركة، وأضاف أن اللجنة ستقوم بالاستماع لآرائهم دون الرد عليها، وستجمع الاقتراحات وترسلها إلى وزارة المالية، وتعطيها مهلة لمدة أسبوع، يحضر بعدها وزير المالية للمجلس؛ للرد على آراء الخبراء.