أخبار عاجلة

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي -
الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن -
وصول صلاح و عبد الغني للزمالك للاجتماع مع مرتضى -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

"الشورى" يدعو رموز جبهة الإنقاذ والمعارضة لاجتماع لبحث حلول "عجز الموازنة"

Google+ Print
"الشورى" يدعو رموز جبهة الإنقاذ والمعارضة لاجتماع لبحث حلول "عجز الموازنة" "الشورى" يدعو رموز جبهة الإنقاذ والمعارضة لاجتماع لبحث حلول "عجز الموازنة"

كتب : محمد يوسف منذ 7 دقائق

وجهة اللجنة المالية بمجلس الشورى، الدعوة لجميع رموز جبهة الإنقاذ الوطني، والأحزاب المشاركة فيها، وعدد من الخبراء وأساتذة الاقتصاد؛ لحضور اجتماعها السبت المقبل، فسي العاشرة صباحا؛ لمناقشة كيفية سد عجز الموازنة.

يشارك في الاجتماع الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية الأسبق، والدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق، والباحث الاقتصادي بالأهرام أحمد السيد النجار، والدكتور عبد الخالق فاروق، والدكتورة يمن الحماقي.

وقال محمد الفقي رئيس اللجنة، إن الدعوة مفتوحة إلى جميع المهتمين بأمر الموازنة العامة من الخبراء والمتخصصين للمشاركة، وأضاف أن اللجنة ستقوم بالاستماع لآرائهم دون الرد عليها، وستجمع الاقتراحات وترسلها إلى وزارة المالية، وتعطيها مهلة لمدة أسبوع، يحضر بعدها وزير المالية للمجلس؛ للرد على آراء الخبراء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي

الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن

الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن

الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن

الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن