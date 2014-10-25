بالصور.. أهالي الشرقية يشيعون جنازة شهيد تفجير سيناء

في موكب جنائزي مهيب، شيع أهالي الزقازيق جثمان الشهيد “كيرلس فاضل نجيب ” 23 سنة حاصل علي ليسانس أداب لغة إنجليزية، عقب انتهاء صلاة القداس التي أقيمت في كنيسة الأنبا أنطويس بمنطقة النحال التي تراسها الأنبا ثيايمواس مطران الزقازيق و منيا القمح ، وتعالت صرخات المشيعون والذين كانوا في حالة صدمة.

وقالت سلوي، والدة الشهيد و هي تصرخ إنها لا تصدق أنه مات، مشيرة إلى أنه كان معها علي الموبيل، ظهر أمس الجمعة، ويطمئن عليها وعلي أحوال الأسرة ويخبرها أنه بخير، وفجأة انقطع الاتصال فظنت أنه عيب الشبكة، وبعدها علمت بخبر الحادث صرخت و قولت كيرليس و بالفعل عرفت الخبر.

و يضيف الأب فاضل نجيب، مدرس، أنة فرحة قبلة انخطفت فهو ابني البكري و سندي في الدينا مش عندي غير ابن ثاني طالب في كلية العلوم يدعي شنودة، مضيفا باكيا انة كل حلمة ات يعمل في ايطاليا مثل باقي افراد الاسرة من ابناء اعمامة و اخوالة ولكن القدر اختارة.

وقالت احد اقارب ابشهيد و هي تبكي انة كان كل اجازة يزور الجميع من الاهل و الأصدقاء كانه يودعهم قائلا يمكن الاجازة الجاية يكون الدور عليا و اكون شهيد، وطالب اصدقاء و اهالي الضرب بيد من حديد علي الارهاب.