أخبار عاجلة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مساعد الأركان العامة في الجيش الإيراني: دعم أمريكا لداعش مازال مستمرا

Google+ Print
مساعد الأركان العامة في الجيش الإيراني: دعم أمريكا لداعش مازال مستمرا مساعد الأركان العامة في الجيش الإيراني: دعم أمريكا لداعش مازال مستمرا

 

أكد مساعد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد مسعود جزائري، بأن الدعم الأميركي لتنظيم داعش الإرهابي مازال مستمراً، وأن مزاعم أمريكا كاذبة في محاربة الإرهاب، بحسب وكالة فارس الإيرانية.

وقال العميد جزائري في معرض تبيينه لأهداف أميركا وحلفائها الغربيين والعرب في طرح مشروع “التحالف ضد داعش”، أن أميركا بإطلاقها ما يسمى بالتحالف ضد داعش، تدعي محاربة هذا التنظيم الإرهابي في الوقت الذي وضعت فيه شحنة من الأسلحة والأغذية والأدوية تحت تصرفه في منطقة جلولاء (شرق العراق)، الأمر الذي يكشف بوضوح زيف هذا التحالف ومزاعم أمريكا.

وأضاف، أن أمريكا حاولت في الماضي عبر تصدير الإرهاب وإيجاد الجماعات الإرهابية ومنها داعش لإضعاف جبهة المقاومة إلا أنها فشلت في ذلك وقال، أن أمريكا وبذريعة محاربة الإرهاب تريد التواجد من جديد في المنطقة خاصة العراق بصورة أكبر من ذي قبل، بحيث أن عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين السوريين والعراقيين قد قتلوا خلال فترة قصف سوريا والعراق من قبل التحالف بذريعة ضرب داعش.

وأشار مساعد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إلى أبعاد الإضرار الناجمة من الهجمات التي يشنها التحالف في سوريا والعراق وأضاف، أن عدداً كبيراً من البنى التحتية والمراكز الحساسة المهمة ومنها المراكز النفطية في سوريا قد تعرضت لهجمات أمريكا وحلفائها ولم تتكبد داعش سوى الحد الأدنى من الإضرار في هذا الجانب.

وفيما يتعلق بقضية الدعم الأميركي لداعش في جلولاء قال، إن التحالف يمتلك الرصد الاستخباري اللازم، وأن سماء جلولاء هي أيضاً تحت تصرف التحالف، وأن احتمال حصول الخطأ بعيد عن المنطق العسكري، لذا يمكن القول بأن الدعم الأميركي لداعش مازال مستمراً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا