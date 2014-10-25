أحمد زويل ينعي شهداء القوات المسلحة ويدعو المصريين إلى التكاتف

نعى العالم المصري أحمد زويل شهداء القوات المسلحة الذين قضوا جراء الإعتداء الإرهابي الغادر الجمعه في شمال سيناء

> وقدم زويل – فى بيان صادر اليوم السبت – تعازيه لأسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن الوطن كما قدم التعازي للقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري، مؤكدا أنه مثل المصريين جميعا لديه الثقة في أن الجيش المصري هو حائط الصد المنيع الذي يحمي أرض مصر وشعبها وأنه بتلاحم المصريين شعبا وجيشا وشرطة فإن مصر ستعبر هذا المنعطف الخطير وتدحر الإرهاب الذي لا دين له ولا وطن.

> وأضاف زويل أن مصر ستبقى محروسة آمنة برعاية الله ويقظة شعبها داعيا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته .