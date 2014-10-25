جدو يعود لدبي.. والسعيد على بعد أسبوعين من تدريبات الأهلي

يعود محمد ناجي "جدو" مهاجم الأهلي إلى دبي خلال الأيام المقبلة، من أجل استكمال برنامجه التأهيلي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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وتعرض جدو للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة النجم الساحلي في تونس في كأس الكونفدرالية مايو الماضي.

وخضع جدو لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا، قبل السفر إلى الإمارات لاستكمال برنامجه العلاجي هناك، وعاد مؤخرا للقاهرة في زيارة صغيرة.

وقد يلحق المهاجم الدولي بنهائي كأس الكونفدرالية أمام سيوي سبورت ديسمبر المقبل، في حال إنهاء برنامجه التأهيلي في القاهرة قبل المباراة.

عودة السعيد

وكشف خالد محمود طبيب الأهلي عن عودة عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق إلى التدريبات الجماعية بعد أسبوعين.

وعاد صانع ألعاب الأهلي من رحلته العلاجية في ألمانيا استعدادا لبدء برنامجه التأهيلي والذي يستمر لمدة أسبوعين.

وأصيب السعيد بشرخ في مشط القدم استوجب غيابه منذ مايو الماضي، وسافر لألمانيا ووضع قدمه في الجبس لمدة ثلاثة أشهر.

موقف صلاح الدين

وأشار خالد محمود إلى أن صلاح الدين سعيد مهاجم الفريق الإثيوبي، سيخضع لأشعة سونار للاطمئنان على سير برنامجه العلاجي.

وكان المهاجم الوافد للأهلي من صفوف وادي دجلة في الصيف، قد تعرض للإصابة في السمانة خلال مباراة السوبر أمام الزمالك.

ويغيب صلاح الدين عن الأهلي لفترة تصل إلى شهر.