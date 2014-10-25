ميدو ديجيتال – لماذا لا يسجل الزمالك؟ (الجزء الثاني)

يواصل أحمد حسام "ميدو" تحليل أزمة هجوم الزمالك، والذي يغيب عن التسجيل في أخر ثلاث جولات من الدوري المصري من خلال برنامجه مع FilGoal.com "ميدو ديجيتال".

شاهد الجزء الأول من الحلقة

لماذا غاب الزمالك عن التسجيل في 3 مباريات متتالية؟ سؤال يجيب عنه أحمد حسام "ميدو" من واقع تجربته التي عاشها مع الفريق الأبيض.

الزمالك ضم 19 لاعبا في الصيف، ويضم أسماء هجومية بحجم خالد قمر وعبد الله سيسيه وباسم مرسي مع أحمد علي ويوسف أوباما.

ورغم ذلك فشل مهاجموه في تسجيل أي هدف، في الثلاث جولات الماضية من الدوري المصري.

شاهد الجزء الثاني من الحلقة الجديدة من ميدو ديجيتال، وتعرف على أسباب اهتزاز مستوى هجوم الزمالك.

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