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شركة هندية تفوز بتشييد قاعدة جوية جديدة في سلطنة عُمان

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شركة هندية تفوز بتشييد قاعدة جوية جديدة في سلطنة عُمان شركة هندية تفوز بتشييد قاعدة جوية جديدة في سلطنة عُمان

أعلنت شركة لارسن آند توبرو (إل & تي) الهندية، السبت، فوزها بعقد بناء قاعدة جوية جديدة في سلطنة عمان تحت إشراف وزارة الدفاع العمانية.

ووفقا لما جاء في النشرة الصحفية التي أصدرتها الشركة، فإنها تسعى إلى إرساء أركان اعتمادها كمؤسسة تشييد ناجحة في الشرق الأوسط تدريجيا خاصة في عمان من خلال تشييدها العديد من المشروعات المهمة، من بينها مطار «صلالة» الدولي.
> وأوضحت تقارير سابقة أن القاعدة الجوية الجديدة المزمع بناؤها بمدينة آدم خاصة لاستقبال 12 مقاتلة طراز «تايفون اليورو»، أوروبية متعددة المهام التي وقع سلاح الطيران العماني عقدا لشرائها، ومن المقرر أن يتسلم سلاح الطيران العماني أول طائرة «تايفون» عام 2017.

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