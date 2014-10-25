ما هو تقييمك لإطلالات النجمات في مهرجان أبوظبي السينمائي؟

استضافت مدينة أبوظبي أحد أكبر المهرجانات السينمائية في العالم، ليلة البارحة، وسط حضور كبير لنجوم ونجمات العالم العربي والخليج. وقد لفتنا العديد من الإطلالات المميّزة، التي نقدّمها لك من أجل تقييمها؛ فشاهديها، وأخبرينا رأيك.

كان اللون الأسود هو الطاغي على العديد من الإطلالات كعادة النجمات العربيات. فقد اختارت النجمة نيللي كريم فستاناً براقاً، نسّقته في إطلالة سوداء بالكامل. أما الممثلة الخليجية زهرة عرفات فاختارت فستاناً بتصميم غير مفهوم، جمع اللونين الأسود والفضي، في وقت ظهرت أميرة محمد في لود درامي ومعطف طويل باللون الأسود. وقد كانت النجمة سلافة معمار صاحبة الإطلالة الأجمل بهذا اللون بفستان جميل وبتفاصيل ذهبية ناعمة.

من ناحية أخرى، بقيت النجمات معدودات في الأجواء الصيفية، إذ اخترن الفساتين المشجّرة ذات الطبعات الصيفية، كالممثلة بدرية أحمد و المذيعة أمل محمد. أمّا النجمة لطيفة فقد كانت مشعّة على السجّادة الحمراء بفستان أرجوانيّ ناعم، بينما اختارت الممثلة نبيلة عبيد فستاناً أحمر بتصميم ناعم. واختارت النجمة أصالة بدلة بسيطة باللونين الأبيض والوردي، فحصلت على إطلالة غير متكلفة.

شاهدي معنا إطلالات النجمات في مهرجان أبوظبي السينمائي، وقيّميها معنا.

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