مجموعة سهاد عاقوري تحاكي أناقة وجمال المرأة العصريّة

كما عادته، قدّم ممم الأزياء اللبناني سهاد عاقوري مجموعة مميزة أسماها " "Voyage d’une Star مستوحاة من نمط الحياة المعاصرة، لتلائم المرأة المستعدة للسفر، وللعمل، وللسهر، ولتلبية مختلف الدعوات، بأسلوب أنيق ومميّز اشتهر به المصمّم اللبناني منذ إطلاق مجموعته الأولى.

ضمّت المجموعة 34 فستانًا، غلب عليها طابع الجرأة، من خلال الأقمشة الشفّافة المُستعملة، وتميّزت بدمجها الألوان الكلاسيكيّة مع المعاصرة بأسلوب راقٍ ومميّز، بدءًا من الأحمر والنيلي، مرورًا بالأخضر والأصفر والوردي، ووصولًا إلى الأسود والبيج.

راعى عاقوري في تصاميمه مختلف الأذواق والمناسبات، فقدّم الفساتين المُطرّزة والمُناسبة لحفلات المساء والمرور على السجّادة الحمراء، وفساتين أخرى أقلّ تكلّفًا مناسبة لدعوات الغداء وحفلات الكوكتيل، إضافة إلى الجامبسوت المطرّز برسم طائر الفينيق وأوراق الشجر المناسب للسهرات الليليّة.

تنوّعت المجموعة بقصّات مختلفة، مثل فساتين الـScarlett أي الطويلة من الخلف والقصيرة من الأمام، وتلك المرفقة بكاب ملكيّ عند الأكتاف، إضافة إلى التصاميم الكلاسيكيّة المرفقة بأحزمة رفيعة عند الخصر، وتلك التي تتشحّ بصبغة من الرومانسيّة مع جيوب عالية. واستعمل عاقوري في مجموعته أنواعًا مختلفة من الأقمشة الراقية البسيطة والمنقوشة، مثل التافتا والمخمل والتول والأورغنزا والدانتيل.

وكان للعروس حصّة من العرض أيضًا، فقدّم أربعة فساتين زفاف مختلفة، الأوّل مصمّم من التول المطرّز على شكل أوراق الشجر، وآخر من قماش البروكارد الأنيق بلون الأوف وايت الجذّاب، إضافة إلى فستانين بسيطين وراقييْ التصميم.

ولم ينسَ المصمّم اللبناني تقديم مجموعة أكسسوارات "سهاد عاقوري" الجديدة، التي تضمّ أربعة تصاميم مختلفة من حقائب اليد والأحذية، صُمّمت من القماش نفسه المُستعمل في الفساتين، وأضاف إليها لمسته الخاصّة وتوقيعه المميّز بعدما أدخل عليها الجلد وكريستال السواروفسكي والتطريز المتقن، ما أضفى عليها الأنوثة والرقي الملائم لكلّ مناسبة.

شاهدي المجموعة المميزة، واختاري منها الفستان الذي أعجبك لتتألقي به في سهراتك ومناسباتك القادمة.

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