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بالفيديو.. شقيقات شهيد الإسماعيلية في تفجير سيناء: نارنا لن تهدأ إلا بالقصاص

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بالفيديو.. شقيقات شهيد الإسماعيلية في تفجير سيناء: نارنا لن تهدأ إلا بالقصاص بالفيديو.. شقيقات شهيد الإسماعيلية في تفجير سيناء: نارنا لن تهدأ إلا بالقصاص

الشهيد إبراهيم محمد عبد الحليم

 

أتشحت قرية الحلوس التابعة لمنطقة نفيشة بالإسماعيلية بالسواد، حدادًا على الجندى الشهيد إبراهيم محمد عبد الحليم الذى لقى مصرعه فى حادث رفح الإرهابي .

وأحتشد المواطنون بالقرية فى انتظار وصول الجثمان لتشييع الجنازة، فيما أعلن أهله مطالبة الرئيس بالقصاص له ولشهداء الجيش.

وإبراهيم هو الأخ التاسع بين 11 شقيق، منهم أربعة بنات والباقى بنين، ويعمل والده بالمعاش بهيئة قناة السويس بينما والدته ربة منزل،  وأعربت شقيقاته أن نارهن لن تهدأ سوى بعد ان يقتص الجيش والرئيس لهن.

وأعلن اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية الحداد ثلاثة أيام ونكست أعلام المحافظة حزنا على الشهداء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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