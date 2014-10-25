بالصور … محافظ سوهاج يتفقد طريق الكوامل الجديدة مطالبًا بسرعة العمل به

تفقد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج ظهر اليوم برافقه الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج والمهندس علاء ياسين السكرتير العام والمهندس محمود وهبة رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة , طريق الكوامل الجديدة

> وطالب المحافظ بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف لبدء استخدام الطريق خلال الأيام القليلة القادمة لخدمة أبنائنا من طلاب جامعة سوهاج وذلك بالمقر الجديد بمدينة سوهاج الجديدة لتقيل الحوادث التي تقع علي الطريق الحالي كما تم تنفيذ مطالب أهالي المنطقة من المزارعين من وضع مواسير بعرض الطريق لنقل مياه الري بين جانبي الطريق .

> كما شدد على ضرورة تذليل جميع العقبات التى تواجه المشروع الحيوي مبديًا سعادته بوجود تقدم ملحوظ في تنفيذ المشروع .

> وفى نهاية الجولة اجتمع مع الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج والمهندس علاء ياسين السكرتير العام والمهندس محمود وهبة رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة للتأكيد علي أن الطريق سوف يكون جاهز بنهاية أكتوبر الجاري ما عدا تحويله طولها 500 م سيتم تمهيدها بالتربة الزلطية ومادة ” M.C.O” علي أن يبدأ فتح الطريق للمرور به اعتبارًا من يوم السبت الموافق أول نوفمبر القادم .