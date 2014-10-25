«عشري»: الجيش قادر على تطهير سيناء من العناصر الإرهابية

أعربت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن تعازيها لأهالي وعائلات الشهداء ضحايا التفجيرات الإرهابية الغادرة في شمال سيناء.

وأدان بيان صادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة، السبت، العملية الإرهابية التي وقعت بشمال سيناء، الجمعة، وراح ضحيتها نحو 30 عسكريا ومدنيا وإصابة 25 آخرين.

وأعرب البيان عن تضامن عمال مصر وجميع القوى الوطنية، ووقوفهم بجانب الحكومة صفا واحدا، ودعمها في حربها على الإرهاب الأسود، الذي يستهدف زعزعة الاستقرار وبث الرعب في قلوب المصريين، مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على تطهير سيناء من العناصر الإرهابية.