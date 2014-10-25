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“تجمع القليوبية” يدين الحوادث الإرهابية

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“تجمع القليوبية” يدين الحوادث الإرهابية “تجمع القليوبية” يدين الحوادث الإرهابية

25 أكتوبر 2014 | 2:52 مساءً

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حزب التجمع

حزب التجمع

نعى حزب التجمع بالقليوبيه في بيان له، شهداءالقوات المسلحة المصرية في الحادث الذي شهدته مدينة الشيخ زويد بسيناء مساء أمس الجمعة، والذي أسفر عن
> استشهاد 27 شهيدا و30 مصابا من ابناء القوات المسلحة بجنوب الشيخ زويد بالعريش بمحافظه شمال سيناء

وقال كامل السيد أمين الحزب بالقليوبية أن  الجريمة التي حدثت في سيناء تمثل تطورا نوعيا لتعامل قوي الإرهاب مع القوات المسلحة وجنودها الشرفاء بما يستلزم البحث عن طرق جديدة  تقوم بها الدولة في مواجهة الإرهاب بشكل جاد وحاسم، معلنا تفويض الحزب وكافة أبناء الشعب المصري لرئيس الجمهورية في اتخاذ كل مايلزم في مواجهة قوي الشر التي تحاول نهش عظام الوطن قائلا كلنا جنود لخدمة ولن تثنينا بشاعة الإرهاب عن تحقيق أهداف ثورتي 25
> يناير و30 يونيو .

2014-10-25

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