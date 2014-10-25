وزيرا الزراعة والري: تعمير سيناء أبلغ رد على عصابات الإرهاب

قال دكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والرى ان زراعة وتعمير أرض الفيروز سيناء أبلغ رد على عصابات الارهاب وكل القوى والعصابات التى تسعى لتهديد امن واستقرار هذا الجزء الغالى والعزيز من ارض الوطن.

> جاء ذلك في بيانين منفصلين لوزارتى الزراعة والرى أدانا فيهما الوزيران اليوم بشدة الحادث الارهابى الوحشى الذى استهدف نقطة التفتيش العسكرية بكرم القواديس في شمال سيناء, وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الجنود.

> واكد الوزيران أن دماء الشهداء الأبرار التى خضبت ارض سيناء لن تذهب سدى وستزيدنا اصرارا واقتناعا على اقتلاع الارهاب من جذوره. وقالا إن أوقع رد على تلك الهجمات الارهابية سيكون بمواصلة البناء والتنمية لتعمير سيناء، من خلال دفع العمل بمشروعات استصلاح وزراعة الاراضى ومشروعات الري.

> يذكر أنه يجري حاليا انهاء الاعمال المتبقية لاستصلاح وزراعة 40 ألف فدان شمال سيناء وإحياء مشروع قرية الامل في القنطرة شرق واستكمال ترعة السلام والتى تشمل مآخذ وفتحات رى قبل موعدها، كما يجرى العمل على قدم وساق لتنفيذ سحارة قناة السويس الجديدة كامتداد لسحارة سرابيوم بتكلفة 170 مليون جنيه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان استمرار تدفق المياه لمساحة 70 الف فدان.

> كما تقوم وزارة الرى حاليا بعملية حفر وتشغيل لعدد 26 بئرا جوفيا عميقا بتكلفة 90 مليون جنيه سيتم الانتهاء منهم خلال عامين، وذلك لخدمة المجتمعات البدوية المنتشرة فى انحاء سيناء بناء على طلباتهم للزراعة والرعى والمساعدة على استقرارهم. كما تم الانتهاء من دراسة لتخزين مياه الامطار والسيول التى تصب على وادى العريش.