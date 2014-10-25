سيناء فى 45 شهر.. 47 هجوم إرهابى يحصد أرواح 168 شهيدا

لم يكن حادث انفجار كمين كرم القواديس بالشيخ زويد، الذى وقع، أمس الجمعة، وأسفر عن استشهاد 30 ضابطًا ومجندًا بالقوات المسلحة وإصابة ٢٩ آخرين، هي العملية الإرهابية الأولى التي شهدتها شبه جزيرة سيناء، وإنما كان أكبرها من حيث عدد الضحايا والمصابين، وتعد هى الأكبر منذ ثورة 30 يونيو.

ورصدت وكالة «الأناضول» التركية في هذا التقرير، استنادًا إلى بيانات رسمية وأمنية وطبية، العمليات الإرهابية التي شهدتها سيناء منذ فبراير 2011، وحتى الآن، والتي قدرتها بنحو 47 هجومًا إرهابيًا، أسفر عن استشهاد 168 شخصًا.

ورصدت الإحصائية قرابة 45 شهرًا، منذ فبراير 2011، وحتى الهجوم الإرهابي الأخير الذي شهدته سيناء، الجمعة، وفيما يلي تسلسل زمني لهذه العمليات الغاشمة.

7 فبراير 2011

تفجير مقر قطاع الأمن المركزي، بحي الأحراش في مدينة رفح، بقذائف «آربي جي»؛ ما أسفر عن سقوط إصابتين بينهما ضابط.

29 مايو 2011

إصابة رجل أمن، إثر قيام مسلحين مجهولين باستهداف أحد الأكمنة (نقاط التفتيش الأمنية) بمدينة أبوزنيمة، بمحافظة جنوب سيناء.

29 يوليو 2011

مواجهات بين مسلحين وقوات الجيش والشرطة، بمدينة العريش، ما أسفر عن استشهاد 5 أمنيين، بينهم ضابط من الجيش وآخر من الشرطة، و19 مصابًا منهم 10 أمنيين.

15 أبريل 2012

استشهاد رجلي شرطة في هجوم مسلح على كمين للشرطة والجيش، على طريق المزرعة المؤدي إلى وسط سيناء، بالقرب من مطار العريش الدولي.

29 إبريل 2012

استشهاد رجلي شرطة وإصابة آخر، عقب قيام مسلحين بإطلاق النار على سيارة تابعة للشرطة غرب العريش، أثناء تأمينهم لنقل أموال بعض مكاتب بريد بمنطقة بئر العبد.

5 مايو 2012

إصابة جنديين، إثر قيام مجهولين بشن هجوم مسلح بقذائف (آر بي جي) على كمين أبوطويلة، التابع للجيش، بمنطقة الشيخ زويد.

5 يونيو 2012

استشهاد رجلي أمن وإصابة ضابط وأربعة من أفراد الشرطة، في هجوم مسلح على نقطة أمنية بمنطقة وادي فيران، جنوب سيناء.

19 يوليو 2012

استشهاد عنصري أمن في مدينة الشيخ زويد، إثر تعرض دوريتهما لإطلاق النار على يد مسلحين.

5 أغسطس 2012

استشهاد ١٦ ضابطًا وجنديًا وإصابة ٧ آخرين، إثر هجوم نفذه مجهولون مسلحون على حاجز أمني في مدينة رفح، فيما عرف بـ«مذبحة رفح الأولى».

3 نوفمبر 2012

استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة، وإصابة آخر، بهجوم مسلح على سيارة للشرطة على طريق جسر الوادي بمدينة العريش.

6 نوفمبر 2012

إصابة سليم سعد الجمال، مفتش الأمن العام بمحافظة شمال سيناء، بعد مهاجمة مسلحين لسيارته عند منطقة المزارع بالطريق الدائري.

5 يوليو 2013

استشهاد رجلي شرطة برصاص أطلقه مسلحون مجهولون في منطقة العبور بمدينة العريش.

كما استشهد رجلا شرطة في هجوم لمسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجات نارية في منطقة المساعيد بالعريش.

وعلى صعيد متصل، استشهاد جندي وإصابة 6، في هجمات لمسلحين مجهولين على مطار ومعسكر لقوات الجيش، و6 حواجز أمنية عند المدخل الغربي لمدينة الشيخ زويد.

7 يوليو 2013

استشهاد جندي بالجيش، في هجوم على نقطة أمنية مشتركة للجيش وسط العريش.

مسلحون مجهولون يقتلون ضابط شرطة ويصيبون عنصرًا أمنيًا، في هجوم على مدرعة تابعة للشرطة، أثناء توقفها عند حاجز أمني بالعريش.

كما استشهد شرطي، إثر إطلاق مجهولين الرصاص عليه في حي العبور بالعريش.

كما استشهد عنصر أمني برصاص مسلحين مجهولين، هاجموا مركز شرطة ثالثًا بالعريش.

18 يوليو 2013

استشهاد رجلي شرطة، في هجوم مسلحين على مركزي شرطة بمدينتي الشيخ زويد والعريش.

24 يوليو 2013

استشهاد جندي، إثر استهدافه أثناء أدائه الخدمة بنقطة تفتيش أبوسكر جنوب العريش.

1 أغسطس 2013

استشهاد جندي بالعريش وإصابة آخر في هجوم مسلح على نقطة تمركز لقوات الأمن بجوار أحد فنادق العريش.

15 أغسطس 2013

استشهاد 4 جنود وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح نفذه مجهولون على نقطتي تفتيش الصفا والسكر، على الطريق الدائري بالعريش.

19 أغسطس 2014

استشهاد 25 جنديًا من قوات الأمن المركزي خلال استقلالهم لحافلتين بمنطقة السادوت بمدينة رفح، فيما عرف بـ «مذبحة رفح الثانية».

8 سبتمبر 2013

إصابة 3 جنود، إثر انفجار عبوة ناسفة، أثناء مرور شاحنة نقل مدرعات، جنوب الشيخ زويد.

11 سبتمبر 2013

استشهاد 6 جنود وإصابة 17 آخرين، بينهم 10 من العسكريين عقب استهداف سيارتين ملغومتين لعناصر تأمين بمدينة رفح.

7 أكتوبر 2013

استشهاد 5 جنود وجرح أكثر من 50، في تفجير بسيارة مفخخة استهدف مديرية أمن محافظة جنوب سيناء.

10 أكتوبر 2013

استشهاد 4 جنود وإصابة 5 آخرين، إثر تفجير حاجز أمني الريسة بالعريش عبر سيارة مفخخة.

22 أكتوبر 2013

استشهاد جندي وإصابة 7 آخرين، عقب تفجير عبوة ناسفة، في ناقلة جنود من الجيش ومدرعة أخرى، خلال سيرهما على طريق (رفح- العريش) بمحافظة شمال سيناء.

20 نوفمبر 2013

استشهاد 11 جنديًا وإصابة 35 آخرين، عقب تفجير سيارة لحافلة نقل جنود على طريق (رفح- العريش).

26 يناير 2014

استشهاد 4 جنود وإصابة 11 آخرين، بعد إطلاق النار من مسلحين مجهولين على حافلة تحمل جنودًا، كانوا في طريقهم إلى خارج سيناء.

30 مارس 2014

استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين، عقب هجوم مسلح على حافلة جنود، عند منطقة الشلاق على طريق العريش – رفح، شمال سيناء.

2 مايو 2014

استشهاد جندي وإصابة 4 أفراد شرطة والجيش، عقب تفجير عبوة ناسفة عند نقطة أمنية مشتركة بين الشرطة والجيش، معنية بتأمين طريق الطور (جنوب سيناء).

23 مايو 2014

استشهاد ضابط وإصابة شرطيين إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار على دوريتهم، عند العلامة الدولية رقم 17 جنوبي رفح (شمال سيناء).

28 يونيو 2014

استشهاد 4 شرطيين، تابعين لقوات الأمن المركزي، برصاص مسلحين مجهولين، بمنطقة الشلاق، بمدخل مدينة رفح (شمال سيناء).

13 يوليو 2014

استشهاد جندي وإصابة ثلاثة آخرين من قوات الأمن، في إطلاق صاروخين على معسكر أمنى بضاحية السلام بالعريش (شمال سيناء).

25 يوليو 2014

استشهاد 2 من مسؤولي الشرطة برصاص مجهولين في منطقة الشلاق (شمال سيناء).

2 سبتمبر 2014

استشهاد ضابط و10 جنود، في انفجار لغم أرضي في مدرعة قوة أمنية كانت تتفقد الحالة الأمنية بطريق الشيخ زويد – رفح.

16 سبتمبر 2014

استشهاد 6 من رجال الأمن وإصابة اثنين آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بجوار إحدى المدرعات على طريق رفح – العريش.

17 أكتوبر 2014

استشهاد شرطيين وإصابة 8 آخرين، في تفجير عبوة ناسفة، استهدف دورية أمنية بالعريش (شمال سيناء).

19 أكتوبر 2014

استشهاد 6 من عناصر الجيش وإصابة 5 آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي مدينة العريش.

24 أكتوبر 2014

استشهاد ٣٠ ضابطًا ومجندًا بالقوات المسلحة، على الأقل وإصابة ٢٩ آخرين، في سلسلة تفجيرات متتابعة، استهدفت كمينًا للجيش بمنطقة كرم القواديس، جنوب غرب مدينة الشيخ زويد، ومدرعتين للقوات المسلحة، وسيارات الإسعاف، التي هرعت لإنقاذ المصابين، والهجوم على كمين آخر بالعريش.