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وحيد القرن الأبيض الشمالي في طريقه للانقراض بعد موت “سوني”

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وحيد القرن الأبيض الشمالي في طريقه للانقراض بعد موت “سوني” وحيد القرن الأبيض الشمالي في طريقه للانقراض بعد موت “سوني”

حيوان وحيد القرن الشمالي الأبيض

أعلنت محمية  ”أو إل بيغيتا” المختصة بالحفاظ على الحياة البرية أن واحدا من فصيلة الخرتيت الأبيض الشمالي (وحيد القرن) نفق في كينيا مما يجعل هذا النوع الأفريقي الشهير اكثر قربا من خطر الانقراض بعد إعلان الاتحاد الدولي لحماية البيئة أن الفصيلة مهددة بالانقراض حيث إذ لم يتبق من هذا الحيوان النادر سوى ستة في العالم واحدا منها فقط ذكر.

اكتشف حراس المحمية الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمالي العاصمة الكينية نيروبي نفوق “سوني” الذي يبلغ عمره 34 عاما رغم أن متوسط أعمار تلك الفصيل يصل لـ 45 – 50 عاما. وهو أول خرتيت أبيض شمالي لا يولد في البرية. وكان “سوني” قد تعرض عام 2012 لعملية جراحية بعد أن قطع صيادون غير شرعيين جزءً من قرنه.

وقالت المحمية إن الحيوان لم يتعرض للصيد وترجع وفاته لأسباب طبيعية غالبا. وأضافت أنه كان واحدا من آخر ذكرين من هذه السلالة في العالم حيث يعتقد أنه لم يعد يوجد حيوانات من هذا النوع في البرية. وبموت “سوني” لم يبق في المحمية إلا حيوانان من الإناث وحيوان واحد من الذكور لديها قدرة على التكاثر

و قد تراجع أعداد كثير من أنواع الحيوانات الضخمة في القارة من الأسود الأفريقية إلى الفيلة بسبب الصيد الجائر وغيرها من الأسباب البشري. ورغم أن حيوانت وحيد القرن ربما لا تحظي بـ”كاريزما” أو اهتمام كحيوانات محببة للناس إلا إنها تلعب دورا بيئيا هاما حيث تتغذى على حشائش السافانا.

وحيوانات وحيد القرن الأسود، والتي لديها أربعة سلالات، تعدادها جيد نسبيا، على الرغم من الصيد الجائر واسع النطاق لبيع قرونها والتي تستخدم في الطب الآسيوي التقليدي المستمر في الازدهار.

وتتركز الجهود هذه الأيام من قبل المنظمات البيئية والمحميات الطبيعية على ضمان سلامة هذه الحيوانات وتقليل الطلب على قرن وحيد القرن في البلدان الآسيوية مثل فيتنام. وقد تم بيع قرون خرتيت في شوارع المدن الآسيوية الكبرى العام الماضي بسعر أعلى من أو البلاتين حيث طلب التجار نحو 65 ألف دولار للكيلوغرام الواحد من قرن .

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