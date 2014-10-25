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مصدر قبلي: وصول ألف مسلح للمشاركة في قتال «الحوثيين» بـ«رداع» اليمنية

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مصدر قبلي: وصول ألف مسلح للمشاركة في قتال «الحوثيين» بـ«رداع» اليمنية مصدر قبلي: وصول ألف مسلح للمشاركة في قتال «الحوثيين» بـ«رداع» اليمنية

قال مصدر قبلي، طلب عدم ذكر اسمه، إن نحو 1000 مسلح من عدة محافظات، وصلوا السبت، إلى مدينة رداع، وسط اليمن، لمساندة مسلحي القبائل في قتال عناصر تابعة لجماعة أنصار الله «الحوثي».

وقال: «وصل نحو 1000 مسلح من قبائل محافظات مأرب (شرق)، والجوف (شمال)، والبيضاء (وسط)، السبت، إلى مدينة رداع بمحافظة البيضاء لمساندة رجال القبائل في قتال الحوثيين».

وتخوض عناصر قبلية مسلحة ومسلحون من «أنصار الشريعة» (تنظيم القاعدة في اليمن)، قتالاً (غير منسق) منذ أيام ضد مسلحين حوثيين في مدينة رداع خلفت قتلى وجرحى من جميع الأطراف.

ومنذ 21 سبتمبر الماضي، تسيطر جماعة الحوثي بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية في صنعاء، ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية إيران بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية، جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران.

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