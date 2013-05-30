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العراق تحبط محاولة للقاعدة لتفجير منشأة نفطية فى بغداد

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العراق تحبط محاولة للقاعدة لتفجير منشأة نفطية فى بغداد العراق تحبط محاولة للقاعدة لتفجير منشأة نفطية فى بغداد

قال مسئول أمنى رفيع ومصادر فى صناعة النفط: إن العراق أحبط مؤامرة لتنظيم القاعدة كانت تستهدف مهاجمة منشأة نفطية رئيسية فى بغداد باستخدام عربات صهريج محملة بالمتفجرات.

ولم يفصح المسئول الأمنى عن المنشأة نظرا لاستمرار التحقيق لكن مسئولين بوزارة النفط قالوا إن قوات الأمن فى حالة تأهب قصوى بعد سلسلة من الهجمات على خط أنابيب فى الشمال.

وحماية البنى التحتية فى العراق صاحب رابع أكبر احتياطى نفطى فى العالم أمر حيوى مع سعيه لإعادة بناء الصناعة التى أضيرت من سنوات الحرب عقب الغزو الذى قادته الولايات المتحدة والعقوبات ضد الرئيس الراحل صدام حسين.

وقال مسئول كبير فى مكافحة الإرهاب "ألقينا القبض على زعيم محلى للقاعدة دبر مؤامرة لشن هجوم ضخم على منشأة نفطية كبيرة فى بغداد".

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