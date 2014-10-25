45 مليون دولار مكافأة للإرشاد عن قيادات «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (إف بي آي) ووزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قيمتها 45 مليون دولار لمن يرشد عن أماكن اختباء قادة تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أن المطلوب الأول زعيم التنظيم، ناصر الوحشي، ومكافأة من يرشد عنه 10 ملايين دولار.

وحددت الخارجية الأمريكية 7 آخرين من قيادات القاعدة في شبه الجزيرة العربية مطلوب الإرشاد عنهم مقابل مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار عن كل قيادي، وذلك في إطار المكافأة من أجل العدالة الذي تتبناه الخارجية الأمريكية كإحدى وسائل مكافحة الإرهاب.