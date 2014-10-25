عشرات القتلى في معارك عنيفة بين الحوثيين وقبائل سنية متحالفة مع القاعدة في اليمن

ذكرت مصادر قبلية أن معارك عنيفة جرت ليل الجمعة/السبت، بين المتمردين الحوثيين الشيعة وقبائل سنية متحالفة مع تنظيم القاعدة في وسط اليمن، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

وفي المنطقة نفسها، قتل عشرة من مسلحي القاعدة في غارة لطائرة بدون طيار أميركية على الأرجح، كما قالت المصادر نفسها.

وقالت هذه المصادر أن عناصر أنصار الله الشيعة حاولوا ثلاث مرات مهاجمة مواقع قبلية في الجبال المطلة على رداع في محافظة البيضاء.

واكد أحد هذه المصادر القبلية في اتصال هاتفي “تصدينا لهم في كل مرة وبخسائر جسيمة”، مشيرا إلى أن “المعارك أدت إلى سقوط عشرات القتلى خصوصاً في صفوف الحوثيين”.

ولم يذكر المصدر أي رقم محدد لحصيلة القتلى في هذه المعارك التي وصفها “بالعنيفة جداً”.

وقال مصدر قبلي آخر أن الحوثيين يواصلون عملية توسعهم ويسعون إلى تعزيز وجودهم في هذه المنطقة حيث لم ينجحوا في بسط سلطتهم على كل مدينة رداع.

وكان المتمردون الحوثيون قدموا من معقلهم صعدة (شمال) وسيطروا في 21 سبتمبر على صنعاء. وقد واصلوا عمليتهم جنوبا وسيطروا على مرفأ الحديدة على البحر الأحمر وعلى أرض في محافظات ذمار وإب والبيضاء.

وقال المصدر نفسه أنهم استفادوا ليل الجمعة/السبت، من دعم وحدات للمدفعية شريكة لهم، في معلومات لم يؤكدها مصدر مستقل.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر قبلية عدة ان طائرة بدون طيار استهدفت آليتين تقلان عناصر من تنظيم القاعدة مما أسفر عن سقوط عشرة قتلى.