ننشر صور شهيد الشرقية في تفجير سيناء.. وأصدقاؤه: كان يستعد لإنهاء فترة تجنيده خلال شهر

تستعد مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لاستقبال جثمان “كيرلس فاضل حبيب” أحد شهدائها فى حادث سيناء الإرهابية التى وقعت بالأمس .

الشهيد كان يتسم بدماسة الخلق وكان محبوبًا بين أصدقائه، وهو من مواليد مدينة الزقازيق ويبلغ من العمر 23 عاما، حيث أكد أصدقاؤه أنه كان يعمل بأحد محلات التليفونات المحمولة بالزقازيق بعد تخرجه من كلية الآداب بقسم اللغة الإنجليزية، وكان يعيش مع أسرته المكونة من والده ووالدته وشقيقه شنودة بشارع فاروق .

وأضاف أصدقاء الشهيد أنه كان يستعد لإنهاء فترة تجنيده بالقوات المسلحة فى غضون شهر، وأنه كان دائم التفكير فى مستقبله وما سيقوم به بعد انتهاء فترة التجنيد، مطالبين بالقصاص العاجل من قتلته هو وزملائه الشهداء وعدم نسيانهم مثلما فعل فيما مضى من شهداء الوطن .

وأكد أحد أصدقاء الشهيد أنه كان قد اتصل به للاطمئنان عليه فى أحداث عنف وقعت منذ عدة أيام وكانت هى المرة الأخيرة التى يجرى بينهما اتصال تليفونى حيث أكد الشهيد خلاله أنه بخير وأنه رأى بعينيه زملائه من شهداء الإرهاب، وهو ما اضطره إلى كتابة منشوره الأخير على “فيس بوك” قدم فيه التعازى للشهداء .