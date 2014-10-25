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زواج كيم كردشيان وكانيي ويست إلى الإنهيار

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زواج كيم كردشيان وكانيي ويست إلى الإنهيار زواج كيم كردشيان وكانيي ويست إلى الإنهيار

السبت 25-10-2014 12:41

من الواضح أن علاقة النجمين العالميين Kim Kardashian و Kanye West ليست مستقرة في هذه الفترة، وقد كشفت مصادر صحفية أن الأخير غادر منزله وتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث سيبقى هناك لعدة أشهر من أجل العمل على ألبومه الغنائي الجديد.

وذكرت صحيفة People ان Kim تشعر بالإنزعاج الشديد من زوجها الذي تركها مع إبنتهما الوحيدة، بالرغم من أنه كان يطلب منها أن ترافقه في جميع نشاطاته الفنية وجولاته الغنائية.

Kardashian التي تشعر بالتعاسة والإنهيار العاطفي بسبب West رفضت التعليق على الموضوع، وقالت إنها طوال فترة غيابه ستكون في لوس أنجلوس مشغولة بتصوير Keeping up With The Kardashians.

وقد ذكرنا في وقت سابق أن المغني Kanye West يحاول السيطرة عليها وتحطيم شهرتها، كما يطالبها بالتخلّي عن برنامج تلفزيون الواقع الذي تطل به إلى جانب والدتها وشقيقاتها، وهذا ما يضعها في موقع محرج إذ عليها أن تختار بينه وبين عائلتها.

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سيدتي