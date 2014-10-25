عابد لسيرين من مؤتمر مسلسل "24 قيراط": كنت تستمتعين بضربي وأنا أيضاً

جمعت منصة مسلسل"24 قيراط" التي انعقدت في فندق الفينيسيا، بمناسبة إطلاق هذا العمل، نخبة من النجوم العرب، توسطتهم سيرين عبد النور التي أحيطت يساراً بالمنتج جمال سنان والكاتبة ريم حنا، ويميناً بالنجمين عابد فهد وماغي بو غصن والمخرج سعيد الماروق. وكان اللافت في هذه الجمعة، أنها أولاً أتاحت للمنتج جمال سنان بخوض أولى تجاربه الإنتاجية العربية مستقلاً وبعيداً عن عباءة "شركة الصباح"، هو الذي نجح باختطاف عابد فهد والفوز به لبطولة مسلسل "24 قيراط" بعد أن أعلن الأخير انسحابه من مسلسل "تشيللو"، بعد أن كان قد وقّع على المشاركة به، معللاً السبب بعدم رضاه عن أدائه في "لو" من ناحية، ومن ناحية أخرى، لتفضيله المشاركة في دراما عربية خالصة وبعيدة عن الإقتباس، وليحل معه النجم السوري تيم حسن في "تشيللو" الذي سيتشارك البطولة مع النجمين يوسف الخال ونادين نجيم. وثانياً، أتاحت الفرصة أمام المخرج سعيد الماروق لكي يخوض أولى تجاربه الدرامية التلفزيونية. أما مفاجأة المسلسل، فهي إمكانية مشاركة أبطال المسلسل في غناء "تيتر" المسلسل، حيث أكدت ماغي بو غصن أنها ستلحّ على زوجها من أجل تنفيذ أغنية "تريو" تجمعها بسيرين وعابد فهد .

مزاح عابد فهد

سيرين عبد النور التي جاءت خصيصاً من مصر، حيث تنهي فيها تصوير مشاهدها من مسلسل "سيرة حب"، للمشاركة في المؤتمر الصحفي الخاص بعملها الجديد "24 قيراط"، أشارت أنه لم يتبق أمامها سوى تصوير ثلاث حلقات من المسلسل، مشيرة إلى أن الكدمات الزرقاء التي تركها عابد فهد على جسمها من شدة ضربه لها في مسلسل "لعبة الموت" لا تزال واضحة، وبأنها تتعرض للضرب أيضاً في مسلسل "سيرة حب" ولكن بصورة أقل، الأمر الذي جعل عابد فهد يردّ عليها ممازحاً "الممثل اللي معك ما بيعرف أصول الضرب.. أنا بعلمو كيف بيكون الضرب".

سعيد الماروق: العمل مميز ويتضمن أبعاداً إنسانية

المخرج سعيد الماروق أوضح أن ما شجعه على دخول تجربة إخراج "24 قيراط" هو فكرته الإنسانية لأنه يتناول التغيرات التي يمكن أن تطرأ على شخصية الإنسان بسبب بعض الظروف التي يتعرض لها، والنجوم المشاركين فيه، ومشيراً إلى أن العمل درامي، تشويقي وفيه القليل من "الأكشن" والكوميديا بالإضافة إلى قصة حب، بل أكثر من قصة حب، ومؤكداً أن العمل مميز ويتضمن أبعاداً إنسانية ويحكي عن الحياة.

جمال سنان: لهذا اخترت عابد وسيرين

المنتج جمال سنان، أشار إلى أن "الكاست" الخاص بمسلسل "24 قيراط" جهز فوراً وبمجرد أن عرضت عليه ريم حنا النص، حيث وجد أن سيرين وعابد هما الفنانان المناسبان لهما، لأنهما نجمان جماهيريان ويحبهما الناس كما كانت لهما تجربة سابقة وناجحة في مسلسل "لعبة الموت"، معقباً أن شهادته بـ ماغي مجروحة (لأنها زوجته).

فقدان ذاكرة عابد

النجم عابد فهد الذي تابع ولادة المشروع خطوة بعد خطوة، اعتبر أنه من المهم أن نقدم مشروعاً عربياً، لأنه يتيح الفرصة أمام اجتماعنا كعرب من خلال الدراما،على الأقل، وموضحاً أن الفن مرآة المجتمع والمسلسل يجمع نجوماً من مصر وسوريا ولبنان، وبأن الهدف من إطلاق هذا المشروع، عربياً قبل أن يكون فنياً. أما بالنسبة الى دوره في مسلسل "24 قيراط" فرأى أنه من المبكر التحدّث عنه، ولكن موضوعه يتناول كيف يمكن أن يحمل الإنسان أكثر من وجه في شخصيته، وكيف يمكن أن يتحول من شخص شرير إلى طفل بريء بسبب حادثة تتسبب بفقدان ذاكرته، وتجعله يكتشف نفسه من جديد.

سيرين والفرصة المناسبة

أما النجمة سيرين عبد النور، فأشارت إلى أنها عندما عرفت بفكرة المسلسل والممثلين المشاركين فيه، والجهة المنتجة وافقت على العرض، خصوصاً وأن الكثيرين طالبوا بجزء ثاني من مسلسل "لعبة الموت"، وبأنها وجدت في مسلسل " 24 قيراط" الفرصة المناسبة التي يمكن أن تجمعها مجدداً بالممثل عابد فهد، عدا أنها تشجعت أيضاً لخوض تجربة العمل مع الكاتبة ريم حنا من جديد، بالإضافة إلى أن المسلسل يحمل توقيع المخرج سعيد الماروق الذي كانت ترغب بالتعامل معه، في إخراج أغنية مصورة لها منذ العام 2005، ولكن الفرصة تحققت اليوم من خلال مسلسل مؤلف من 30 حلقة، وأضافت "دوري لا ضرب فيه، وقبل يومين "أكلت قتلة" (تعرضت للضرب) في مسلسل "سيرة حب".

خوف ماغي بو غصن

النجمة ماغي بو غصن، أشارت إلى أن بدايتها الفنية كممثلة كانت من خلال الدراما السورية، ثم ابتعدت وأطلت من خلال الدراما اللبنانية، وبأنها اليوم ستعود لتطل في الدراما العربية من بابها الواسع، ولكنها تشعر بخوف كبير، لكونها ستقف أمام كاميرا سعيد الماروق التي تركز على التفاصيل، وأمام ممثليْن بحجم عابد فهد وسيرين عبد النور وبدور كتبته ريم حنا، موضحة أن الخوف هو دليل مسؤولية التي تتمنى أن تكون على قدرها، ومضيفة أن دورها سهل وصعب في آن معاً، حيث تجسد شخصية امرأة تعيش حياة رفاهية مع زوجها، ولكن الظروف تجبرها لإبراز وجه المرأة العصامية من أجل المحافظة على عائلتها وحبها.

ريم حنا توضح سر تسمية 24 قيراط

أما ريم حنا، فتحدثت عن أسباب اختيارها لعنوان المسلسل، وأشارت إلى أن تسمية 24 قيراط تطلق على الذهب الخالص والذي يعرف عنه بأنه من أجود أنواع الذهب، ولكنه يكون طيّعاً، ويتحول إلى مادة صلبة بعد أن يمتزج مع معادن أخرى، موضحة أن الإنسان يولد طيّعاً ولكن التجارب التي تدخل إلى حياته، أي المعادن الأخرى، هي التي تجعله يتغير.

من بين الأسئلة التي طرحت، على فريق العمل، سؤالاً حول موضوع الثنائية بين سيرين عبد النور وعابد فهد، ورداً عليه، أكدت سيرين أنها لا تخاف منها، لأن عابد ممثل محترف والكاتبة ريم حنا تكتب نصها بطريقة سلسلة ومحترفة تساعد الممثل لكي يقدم الدور بطريقة مختلفة، أما عابد فهد فأوضح أن الروح الحلوة في العمل، تجعل الممثل يستمتع به وتمنحه مساحة للتفكير بحرية، مشيراً إلى أنه يوجد تواصل بينه وبين سيرين، ومعقباً "برغم كل الضرب الذي ضربتها إياه في مسلسل "لعبة الموت"، هي كانت مستمعة وأنا أيضاً كنت مستمتعاً".