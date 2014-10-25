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شيرين تبحث عن"غلطة"لشريف منير!

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شيرين تبحث عن"غلطة"لشريف منير! شيرين تبحث عن"غلطة"لشريف منير!

السبت 25-10-2014 15:13

تحاول المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بشكل مكثف هذه الأيام البحث عن أيّ خطأ يرتكبه جارها الفنان شريف منير، الذي لا يزال رافضاً، وبشدة، أن يتنازل عن القضية التي أقامها عليها بتهمة السبّ والقذف ومحاولة إتلاف شقته.
وقد علم "سيدتي نت" أنّ تبحث عن أصل المحلّ الصغير الذي يمتلكه شريف منير في الشارع الذي يسكنان فيه، وإن كان يحمل ترخيصاً أم لا؛ وذلك عبر بعض مسؤولي الحيّ، رغبةً منها في تقديم بلاغ ضدّه، إذا لم يكن يمتلك ترخيصاً لبنائه. لكن البعض ردّد القول إنّ المحلّ ملك لشريف بالفعل، وقد قام بشرائه لأحد الأشخاص الفقراء.
هذا، وينتظر الفنانان الحكم المزمع أن يتمّ النطق به في يوم الإثنين الموافق لـ27 من أكتوبر الجاري.

 

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سيدتي

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