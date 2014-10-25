أحمد عز يورط الجمهور في بيان إعلامي للدفاع عنه

القاهرة_مروة عبد الفضيل

في خطوة غريبة وغير مألوفة أصدر الفنان أحمد عز بيانا إعلاميا يرد من خلاله على البيان الذي أصدره محامي المطربة المصرية أنغام بشأن إعلانها زواجها فعليا من عز وانفصالها عنه منذ عامين،اللافت أن عز كتب البيان على صفحته الشخصية بفيس بوك على لسان جمهوره حيث قال في سياق البيان "أما نحن جمهور الفنان #أحمد_عز"،وفي جانب أخر يتحدث على لسانه هو شخصيا.

وأوضح البيان أن إخفاء زواج عز من أنغام كان بناءا على رغبة أنغام حيث إنها كانت متزوجة قبل عز ولديها وعند طلاقها من زوجها والد طفليها حدثت مشاكل معه وعانت كثيرا حتى تأخد نجليها منه وإذا تزوجت هي بعده تذهب حضانة الأطفال للزوج.

وأضاف البيان إنه إذا كان أحمد عز وأنغام أعلنا زواجهما فأنه طبقا للقانون حضانة الطفلين ستذهب إلى طليقها وهو ما كانت ترفضه أنغام شكلا وموضوعا لذلك تعمدت"والحديث هنا على لسان عز"،إخفاء الزواج عن جمهورها وجمهور عز ولا أحد يعلم به سوى المقربين من عائلتي الطرفين،وعندما نفى أحمد عز زواجه منها فهذا احتراما منه لظروفها وليس خداعا لجمهوره وهى وقتها قامت بالنفي ايضا.

وأكمل عز في بيانه قائلا إنه عندما تم نشر عقد الزواج من عدة أيام التزم الصمت احتراما منه لأنغام وانتظر ردها حتى لا يتسبب لها في مشاكل عديدة وعندما نفى مسبقا إنه تزوجها أو تزوج غيرها لأنه بالفعل لم يتزوج سواها حتى الآن ولأن وقت سؤاله عنها كان بالفعل قد طلقها أي إنها أصبحت صفحة قديمة وانطوت من حياته فلماذا ينقب عنها من جديد وعندما أعلنت الفنانة أنغام زواجها من عز في ذلك الحين وانفصالها عنه في الوقت المبرم في العقد فذلك بعد أن تم الزج باسمها في موضوع لا شأن لها به من قريب أو من بعيد بشكل لا يليق بمكانتها بل وأصر البعض بأنها مازالت زوجة أحمد عز حتى الآن مما تسبب لها في العديد من المشاكل وكان عليها النفي لتتخلص من تلك المهاترات ولتعلن للجميع أن أحمد عز ليس مخادع ولا يجمع بين زوجتين ولا ينفى ما يؤكده بعض المغرضين.

واستطرد البيان إنه عندما قلنا أن العقد المقدم يعتبر فوتوشوب فذلك لأن العقد الذي نشر ليس إلا صورة ضوئية من العقد الأصلي ولا أحد يعلم صحته حتى الآن ولم تقدم إلى المحكمة لأن المحكمة ستأخذها بعين التزوير.

وأشار البيان أن أحمد عز وأنغام عندما تزوجا فكان بشكل شرعي على سنه الله ورسوله وانفصلا بهدوء واتفقا على عدم الإفصاح عنه لأسباب شخصية ليس من الضروري طرق كل باب وإخباره بالزواج حتى يتوافر الإشهار

أخيرا الفنانة أنغام فلها منا كل التقدير والاحترام والنجم أحمد عز إذا كان يرى البعض أن احترامه لمشاعر المقربين منه وظروفهم خداع فعليكم بمواجهة أنفسكم بما لا يخالف ضمائركم "أما نحن جمهور الفنان أحمد عز" فنكن له كل التقدير والاحترام فهذه ليست سوى حياته الشخصية وله مطلق الحرية في التصرف.