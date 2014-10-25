أخبار عاجلة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

جينيفر لوبيز تخطط لعقد صفقة العمر

Google+ Print
جينيفر لوبيز تخطط لعقد صفقة العمر جينيفر لوبيز تخطط لعقد صفقة العمر

السبت 25-10-2014 16:27

تتفاوض النجمة العالمية Jennifer Lopez حالياً مع إحدى الجهات الفنية العالمية، من أجل عقد صفقة لتقديم عروض فنية في لاس فيغاس، تكسبها أكثر من 26 مليون دولار خلال سنتين فقط.

وكشف موقع فنيّ عالميّ عن أنّ Lopez ستتقاضى 350 ألف دولار مقابل كلّ حفل تحييه في The Exes، وهو المكان عينه الذي تقدّم فيه Britney Spears حفلات فنيّة مقابل 310 آلاف دولار عن كلّ ليلة.

ولفت الموقع إلى أنّ الاتفاق، الذي تكاد Jennifer توقّعه، يقضي بأن تقدّم 72 عرضاً، بمعدل 3 عروض أسبوعياً، طوال سنة أو سنتين، أي أنها ستجني 26 مليوناً و383 ألفاً و326 دولاراً، مقابل إحياء عروض طوال سنتين.

يُشار إلى أنّ النجمة الكندية Celine dion تحيي 70 عرضاً في لاس فيغاس سنوياً، وتقبض 33 مليوناً و320 ألف دولار.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي