جينيفر لوبيز تخطط لعقد صفقة العمر

تتفاوض النجمة العالمية Jennifer Lopez حالياً مع إحدى الجهات الفنية العالمية، من أجل عقد صفقة لتقديم عروض فنية في لاس فيغاس، تكسبها أكثر من 26 مليون دولار خلال سنتين فقط.

وكشف موقع فنيّ عالميّ عن أنّ Lopez ستتقاضى 350 ألف دولار مقابل كلّ حفل تحييه في The Exes، وهو المكان عينه الذي تقدّم فيه Britney Spears حفلات فنيّة مقابل 310 آلاف دولار عن كلّ ليلة.

ولفت الموقع إلى أنّ الاتفاق، الذي تكاد Jennifer توقّعه، يقضي بأن تقدّم 72 عرضاً، بمعدل 3 عروض أسبوعياً، طوال سنة أو سنتين، أي أنها ستجني 26 مليوناً و383 ألفاً و326 دولاراً، مقابل إحياء عروض طوال سنتين.

يُشار إلى أنّ النجمة الكندية Celine dion تحيي 70 عرضاً في لاس فيغاس سنوياً، وتقبض 33 مليوناً و320 ألف دولار.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"