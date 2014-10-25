الفنانون يروجون لأعمالهم الرمضانية من الآن!

على الرغم من أن شهر رمضان 2015 لا يزال باكرا عليه إلا أن بعض الفنانين بدئوا من الآن في الإعلان عن مسلسلاتهم المزمع أن يشاركون بها في المارثون القادم.

سمية وفيفي

فنشرت الفنانة فيفي عبده صورة تجمعها بنظيرتها سمية الخشاب حيث تشاركها في بطولة مسلسل"حركات ستات" الذي تغير اسمه إلى "يا أنا يا أنتي"وكانت الصورة أثناء عقد إحدى جلسات العمل الذي تنتجه مها سليم ويكتبه فتحي الجندي ويخرجه أحمد حمودة.

المسلسل يعد بمثابة العودة للعمل بين الثنائي سمية وفيفي بعدما سبق واشتركن معا في بطولة عملين من قبل الأول هو مسلسل"الحقيقة والسراب"والثاني هو "كيد النسا" في جزئه الأول وانتشرت وقتها شائعات بوجود خلافات بين فيفي وسمية إلا أن المسلسل الثالث بينهن جاء ليكذب الشائعات ويوضح صفو العلاقة بين الاثنين.

لعبة إبليس

أعلن أيضا الممثل المصري يوسف الشريف عن مسلسله القادم وهو"لعبة إبليس"عن قصة لزوجته انجي علاء وأعد له السيناريو والحوار عمرو سمير عاطف، في ثالث تعاون يجمعهم مع الشريف بعد "رقم مجهول"، و"الصياد"، والمسلسل من إخراج أحمد نادر جلال

وكانت أخر أعمال يوسف في رمضان الفائت من خلال مسلسل"الصياد"الذي حقق نجاح كبير على المستويين النقدي والجماهيري.

الزعيم أستاذ ورئيس قسم

تعاقد كذلك الفنان عادل إمام على مسلسله الجديد مع المنتج تامر مرسي الذي أنتج كل مسلسلات الزعيم الماضية بدءا من "العراف" مرورا بمسلسل"فرقة ناجي عطالله" حتى مسلسله الأخير الذي عرض في شهر رمضان الماضي "صاحب السعادة"،ومن المزمع أن يقوم بإخراج المسلسل وائل إحسان ويكتبه يوسف معاطي.

بدأت الفنانة يسرا أيضا تصوير الجزء الثاني من مسلسل"سرايا عابدين"بعدما سبق وشاركت في الجزء الأول منه رمضان الماضي.

كريم وعمرو ورمضان

ومؤخرا قام الفنان كريم عبد العزيز بالتوقيع لمسلسل جديد لم يتم الكشف عن تفاصيله مع المنتج وائل عبد الله الذي قدم في رمضان الماضي مسلسله"الاكسلانس"للممثلين أحمد عز ونور اللبنانية.

قرر كذلك المطرب عمرو دياب التواجد على الشاشة الصغيرة في شهر رمضان القادم حيث وقع بشكل نهائي على مسلسل"الشهرة"مع المنتج مدحت العدل.

ووقع الممثل محمد رمضان على عقد مسلسل"ولاد محروسة"مع المنتج اللبناني صادق صباح الذي سبق وتعاون مع رمضان في مسلسله الأخير"ابن حلال".

السقا يعود

وقع أيضا بشكل نهائي الفنان أحمد السقا على مسلسل"ذهاب وعودة"مع المخرج أحمد شفيق والمنتج صادق صباح، ويعد هذا العمل للسقا بمثابة العودة بعد غياب حوالي ثلاثة سنوات عن الشاشة الصغيرة وكانت أخر أعماله من خلال مسلسله"خطوط حمراء".