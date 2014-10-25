زوج سيندي كروفرد يفشي أسرار كلوني الزوجية

كشف Rande Gerber صديق النجم العالمي George Clooney المقرّب عن أنّ الأخير سعيد جداً في حياته الزوجية مع أمل علم الدين، وهما متفقان على كلّ الأمور التي تساهم في تأسيس عائلة مثاليّة.

Gerber وهو زوج الممثلة العالمية Cindy Crawford، قال في حديث صحافي: "أمل هي المرأة المثالية لـ George. إنها فعلاً ذكية وجميلة وساحرة وجذابة.. علم الدين سيّدة عظيمة بكلّ معنى الكلمة، وأنا على ثقة من أنهما سيحققان الكثير معاً".

وكشف Rande Gerber الذي تابع تحضيرات زفاف الموسم بكلّ تفاصيله كأنّه فرد من العائلة عن أن Clooney صديق عمره، وهو سعيد لأجله، لأنه وجد حبّ حياته.

يُشار إلى أنّ Clooney وزوجته المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين يخططان لإقامة حفل زفاف ثانٍ في مدينة Buckinghamshire ببريطانيا، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل أقارب أمل الذين لم يتمكّنوا من حضور الزفاف الذي أقيم الشهر الماضي في مدينة venice الإيطالية.

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