أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالفيديو: عرض لبيع 4 فتيات فى مزاد علنى بلندن لإثارة المجتمع الدولي ضد داعش

Google+ Print
بالفيديو: عرض لبيع 4 فتيات فى مزاد علنى بلندن لإثارة المجتمع الدولي ضد داعش بالفيديو: عرض لبيع 4 فتيات فى مزاد علنى بلندن لإثارة المجتمع الدولي ضد داعش

انتشر على مواقع الإنترنت مقطع ، يظهر فيه رجل يبيع مجموعة من النساء المقيدات بالسلاسل، فى العاصمة البريطانية لندن، بحسب ما أفادت “بى بى سى” .

ويصرخ الرجل فى الفيديو: «لدينا 4 نساء لكم هنا اليوم، ونحن هنا لبيعهن بفضل داعش».

وبين أن الرجل، أحد النشطاء الأكراد الذين نظموا عرضا أمام مقر مجلس العموم البريطانى فى لندن، يحاكى ما يفعله تنظيم داعش فى سوريا والعراق.

وقال أحد الممثلين فى العرض، الذى اجتذب عددا كبيرا من المارة: «هذا المشهد يحدث فى العراق وسوريا يوميا، ولذا قررنا أن نأتى به إليكم هنا».

وتم عرض النساء المقيدات للبيع للمارة، وقيل إن المزاد سيبدأ بفتاة تبلغ الرابعة عشرة من العمر، في محاولة لإثارة المجتمع الدولي ضد تنظيم داعش وتوضيح ما يفعله بالنساء في العراق وسوريا.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت فى وقت سابق من هذا الشهر، أن داعش نقل 150 امرأة وفتاة من العراق إلى سوريا لبيعهن كعبيد.

وقال أحد المشاركين فى هذه الحملة لـ«بى بى سى» ، ويدعى آرى مراد، إنه يريد نشر الوعى حول ما يحدث فى بلاده، موضحا: “بعض القصص التى نسمعها مروعة، لذلك كان علينا أن نفعل شيئا حيال ذلك”، وأضاف مراد: “أشعر بتعاطف الجمهور، ولكنهم لا يعرفون ما يجرى”.

 

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له

فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي