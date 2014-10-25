بالفيديو: عرض لبيع 4 فتيات فى مزاد علنى بلندن لإثارة المجتمع الدولي ضد داعش

انتشر على مواقع الإنترنت مقطع فيديو، يظهر فيه رجل يبيع مجموعة من النساء المقيدات بالسلاسل، فى العاصمة البريطانية لندن، بحسب ما أفادت شبكة “بى بى سى” الإخبارية.

ويصرخ الرجل فى الفيديو: «لدينا 4 نساء لكم هنا اليوم، ونحن هنا لبيعهن بفضل داعش».

وبين أن الرجل، أحد النشطاء الأكراد الذين نظموا عرضا أمام مقر مجلس العموم البريطانى فى لندن، يحاكى ما يفعله تنظيم داعش فى سوريا والعراق.

وقال أحد الممثلين فى العرض، الذى اجتذب عددا كبيرا من المارة: «هذا المشهد يحدث فى العراق وسوريا يوميا، ولذا قررنا أن نأتى به إليكم هنا».

وتم عرض النساء المقيدات للبيع للمارة، وقيل إن المزاد سيبدأ بفتاة تبلغ الرابعة عشرة من العمر، في محاولة لإثارة المجتمع الدولي ضد تنظيم داعش وتوضيح ما يفعله بالنساء في العراق وسوريا.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت فى وقت سابق من هذا الشهر، أن داعش نقل 150 امرأة وفتاة من العراق إلى سوريا لبيعهن كعبيد.

وقال أحد المشاركين فى هذه الحملة لـ«بى بى سى» ، ويدعى آرى مراد، إنه يريد نشر الوعى حول ما يحدث فى بلاده، موضحا: “بعض القصص التى نسمعها مروعة، لذلك كان علينا أن نفعل شيئا حيال ذلك”، وأضاف مراد: “أشعر بتعاطف الجمهور، ولكنهم لا يعرفون ما يجرى”.

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