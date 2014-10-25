تشيتشاريتو يعرب عن تضامنه مع أسر الطلاب المختفين بالمكسيك

مكسيكو سيتي، (إفي): أعرب لاعب كرة القدم المكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيشاريتو" عن تضامنه مع أسر الطلاب الـ43 الذين اختفوا بولاية جيريرو المكسيكية في أعقاب أعمال قمع من جانب الشرطة.

وكتب مهاجم ريال مدريد على حسابه الشخصي بشبكة (تويتر) الاجتماعية الجمعة "تضامني ودعواتي مع أسر الطلاب المختفين من مدرسة أيوتزينابا"، في بلدة إجوالا بولاية جيريرو جنوب غربي المكسيك.

وكانت قوات الشرطة بمدينة اجوالا قد أطلقت النار في 26 من سبتمبر الماضي باتجاه الطلاب، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 25 واختفاء 43 طالبا.

ووفقا للتحقيقات الرسمية، فإن قوات الشرطة في اجوالا وكوكولا المجاورة قامت بتسليم مجموعة من الطلاب المعتقلين إلى عصابة "جيريروس أونيدوس"، المسؤولة عن اختفائهم.

وبعد مضي أربعة أسابيع على اختفاء الطلاب لم تتوصل السلطات إلى نتائج واضحة حول ملابسات اختفائهم ما تسبب في اندلاع احتجاجات بالبلد اللاتيني فضلا عن أزمة سياسية وضعت المكسيك في محل شك حول التزامها بضمان حقوق الإنسان ما أجبر أنخيل أجيري على الاستقالة من منصبه كحاكم للولاية التي وقعت بها تلك الأحداث.