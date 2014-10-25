بيكيه ساخرا: طلبت من سواريز ألا يعضني في التدريبات

أكد الإسباني جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة أن زميله الأوروجوياني لويس سواريز قد تجاوز مسألة إيقافه بسبب عض الإيطالي جورجيو كيليني في كأس العالم الماضي.
وقال بيكيه لشبكة ESPN "كنا نتصارع على الكرة في التدريبات أنا وهو فقلت له لا تعضني وابتسم، هو يعرف أن أمر كهذا غير مقبول في كرة القدم".
وأضاف "الأمر حدث واعتذر عما بدر منه وعليه أن يكمل حياته، في التدريبات هو لاعب تنافسي عندما يتعرض للعرقلة لا يقع بسهولة فقط يحاول أن يسجل".
جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه ريال مدريد اليوم في الكلاسيكو والذي سيشهد الظهور الأول للويس سواريز بقميص الفريق الكاتالوني.