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اجتماع تنسيقى للأحزاب بالفيوم فى مقر الوفد

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اجتماع تنسيقى للأحزاب بالفيوم فى مقر الوفد اجتماع تنسيقى للأحزاب بالفيوم فى مقر الوفد

أرشيفية

صرح الدكتور صابر عطا عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس لجنة الوفد بالفيوم بأنه سيتم عقد اجتماع تنسيقى لعدد من الأحزاب فى المحافظة .
> وأضاف أنه تم توجيه الدعوة لقيادات عدد من الأحزاب ومن بينها المصرى الديمقراطى والفرسان والوفاء الوطنى والمصريين الأحرار والتجمع ، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الاجتماع الاتفاق على ميثاق شرف بين الأحزاب خلال المرحلة القادمة ، ويعقد الاجتماع فى مقر حزب الوفد بالفيوم فى الخامسة مساء الخميس .

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