اجتماع تنسيقى للأحزاب بالفيوم فى مقر الوفد

صرح الدكتور صابر عطا عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس لجنة الوفد بالفيوم بأنه سيتم عقد اجتماع تنسيقى لعدد من الأحزاب فى المحافظة .

> وأضاف أنه تم توجيه الدعوة لقيادات عدد من الأحزاب ومن بينها المصرى الديمقراطى والفرسان والوفاء الوطنى والمصريين الأحرار والتجمع ، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الاجتماع الاتفاق على ميثاق شرف بين الأحزاب خلال المرحلة القادمة ، ويعقد الاجتماع فى مقر حزب الوفد بالفيوم فى الخامسة مساء الخميس .