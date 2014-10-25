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إعلامى سعودى: طالبت الحكومة المصرية قبل شهر ونصف بإعلان شمال سيناء منطقة عسكرية

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إعلامى سعودى: طالبت الحكومة المصرية قبل شهر ونصف بإعلان شمال سيناء منطقة عسكرية إعلامى سعودى: طالبت الحكومة المصرية قبل شهر ونصف بإعلان شمال سيناء منطقة عسكرية

الإعلامي السعودي، خالد المجرشي

قدم الدكتور عبدالله محفوظ، رئيس مجلس أعمال السعودي المصري، عن تعازيه لمصر حكومةً وشعباً فى استشهاد جنود القوات المسلحة فى حادث تفجير كمين كرم القواديس بالشيخ زويد بشمال سيناء.

وقال محفوظ «نعزي أنفسنا ومصر حكومةً وشعبًا في أبنائنا أبطال خير أجناد الأرض».

ومن جانبه أعرب الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، عن حزنه الشديد ﻻستشهاد وإصابة عدد من أبناء القوات المسلحة فى شمال سيناء.

وقال المجرشى إن ماحدث هو ردة فعل من الجماعات الإرهابيه جراء مطاردة الأجهزة الأمنيه وتضييق الخناق عليهم في كل شبر من أرض مصر، وأشار إلى أنه طالب قبل شهر ونصف من الآن بأن تتخذ المصرية قرار بإغلاق منطقة شمال سيناء لتصبح منطقه عسكريه 100%حتى يتم تطهيرها من بؤر الإهاب.

 

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