ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بسوهاج‎

تمكنت أجهزة الامن بسوهاج من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات بالاكراه . كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقى اخطاراً من مركز شرطة البلينا بورود بلاغ من المدعو علي محمود علي 40 سنة صاحب مزرعة – ويقيم بناحية بيت خلاف دائرة مركز جرجا بأنه وأثناء قيادته سيارته ربع نقل علي الطريق الزراعي السريع الغربي متوجهاً الي مركز أبو تشت – قنا وبناحية الغابات – دائرة المركز فوجئ بقيام 5 أشخاص يستقلون عدد 2 دراجة بخارية باعتراض طريقه وإجباره علي التوقف في محاولة منهم للإستيلاء علي سيارته ولاذوا بالفرار .

وورد بلاغ للمركز من المدعو عزام أحمد علي 45 سنة حاصل علي الثانوية الأزهرية ويقيم بناحية الشيخ مرزوق بأنه بذات المكان المشار إليه اعترض طريقه أشخاص بذات المواصفات في محاولة منهم للاستيلاء علي سيارته تحت تهديد السلاح إلا أنه تمكن من الهرب “دون وقوع ثمة ضرر عليه .

ونظراً لما شكله الحادث من مردود سلبي علي الأمن العام وجهنا علي الفور بتشكيل فريق بحث لكشف غموضه ضم ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث المركز توصلت تحريات ضباط فريق البحث إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من جمعة أحمد قاعود 18 سنة عاطل والسابق اتهامه في قضية “سرقة”، و أبو بكر مصطفي أحمد 32 سنة عامل وثلاثة اخرين والجميع مقيمين دائرة مركز البلينا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكورين أسفر ذلك عن ضبط الأول والثاني وتبين عدم تواجد الباقين وبعرض المتهمين علي المجني عليهما تعرفا عليهما ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 12184 جنح المركز ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .