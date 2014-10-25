حملة لتموين دمياط على مصنع لمنتجات الألبان

قامت حملة من قسم مباحث التموين برئاسة الرائد تامر الحفناوى وضباط القسم و مفتشي التموين والإدارة الصحية ومفتشى التجارة الداخلية، لمصنع الدمياطية للمنتجات الغذائية بمدينة دمياط الجديدة ملك عبد الوهاب محمود أحمد موسى سن 70 ومقيم بدائرة قسم دمياط الجديدة .

وتم ضبط 345 جردل قشطة بلدي زنة الواحد 16 كيلو جرام بإجمالي 5525 كيلو جرام بدون بيانات ، و2 جوال بنزوات صوديوم زنة الواحد 45 كيلو جرام بدون بيانات، وكرتونة أسوربيك أسيد تزن حوالى 16 كيلو جراما منتهية الصلاحية .

وتم التحفظ على كمية 192 شرنك بداخل كل شرنك 27 علبة لبن بإجمالي 5184 علية من نوع وتشغيلة اللبن المتسبب فى تسمم التلاميذ بمحافظة السويس .

وتم سحب عينات من المضبوطات بمعرفة الإدارة الصحية وإرسالها للمعامل المختصة لتحليلها وبيان عما إذا كانت صالحة للاستهلاك الأدمى من عدمه ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5977 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2014م ، جارى العرض على النيابـة العامة .