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حملة لتموين دمياط على مصنع لمنتجات الألبان

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حملة لتموين دمياط على مصنع لمنتجات الألبان حملة لتموين دمياط على مصنع لمنتجات الألبان

قامت حملة من قسم مباحث برئاسة الرائد تامر الحفناوى وضباط القسم و مفتشي التموين والإدارة الصحية ومفتشى التجارة الداخلية، لمصنع الدمياطية للمنتجات الغذائية بمدينة دمياط الجديدة ملك عبد الوهاب محمود أحمد موسى سن 70 ومقيم بدائرة قسم دمياط الجديدة .

وتم ضبط  345 جردل قشطة بلدي زنة الواحد 16 كيلو جرام بإجمالي  5525  كيلو جرام بدون بيانات ، و2  جوال بنزوات صوديوم زنة الواحد 45  كيلو جرام بدون بيانات، وكرتونة أسوربيك أسيد تزن حوالى 16 كيلو جراما منتهية الصلاحية .

وتم التحفظ على كمية  192  شرنك بداخل كل شرنك 27 علبة لبن بإجمالي 5184  علية من نوع وتشغيلة اللبن المتسبب فى تسمم التلاميذ بمحافظة السويس .

وتم سحب عينات من المضبوطات بمعرفة الإدارة الصحية وإرسالها للمعامل المختصة لتحليلها وبيان عما إذا كانت صالحة للاستهلاك الأدمى من عدمه ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5977 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2014م ، جارى العرض على النيابـة العامة .

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