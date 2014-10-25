مجلس كنائس مصر يدين حادث شمال سيناء الإرهابي

أدان مجلس كنائس مصر بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع بشمال سيناء أمس، معربا عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث الأليم.

> وقال القس بيشوي حلمي أمين عام مجلس كنائس مصر – في بيان له اليوم السبت ”ننعى بمزيد من الحزن شهداء الوطن فى حادث العريش الغادر، موجها العزاء لأسر الضحايا، ومتمنيا الشفاء للمصابين”.وأضاف أنه يصلى إلى الله جل اسمه أن يحمى بلادنا الغالية مصر من يد الإرهاب والشر.