أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مجلس كنائس مصر يدين حادث شمال سيناء الإرهابي

Google+ Print
مجلس كنائس مصر يدين حادث شمال سيناء الإرهابي مجلس كنائس مصر يدين حادث شمال سيناء الإرهابي

التواجد الأمنى بسيناء أرشيفية

أدان مجلس كنائس بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع بشمال سيناء أمس، معربا عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث الأليم.
> وقال القس بيشوي حلمي أمين عام مجلس كنائس مصر – في بيان له اليوم السبت  ”ننعى بمزيد من الحزن شهداء الوطن فى حادث العريش الغادر، موجها العزاء لأسر الضحايا، ومتمنيا الشفاء للمصابين”.وأضاف أنه يصلى إلى الله جل اسمه أن يحمى بلادنا الغالية مصر من يد الإرهاب والشر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر