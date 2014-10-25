الجالية المصرية بالكويت تعلن حالة الحداد وتطالب بمحاكمات عسكرية للمتهمين

أعلنت الجالية المصرية بالكويت حالة الحداد على أرواح شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء مقدمين العزاء للرئاسة والحكومة وجميع اسر الشهداء ولكافة الشعب المصري.

قال وحيد فرج سليمان، عضو الجلية المصرية بالكويت، إنه نيابه عن الجاليه المصريه بالكويت بجميع طوائفها ندين بشده الحادث اﻻرهابي الذي راح ضحيته 23 شهيدا و26 مصابا ويطالب الدوله بالتعامل مع تلك البؤر اﻻرهابيه ومحاكمة عسكريا كل المتهمين ليكون عبره لمن تسول له نفسه بالمساس بالوطن .

وأضاف أنه يدعو جميع اطياف الشعب المصري بالوقوف صفا واحدا خلف قيادته الحكيمه من اجل القضاء علي البؤر اﻻرهابيه السوداء .