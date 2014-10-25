أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الجالية المصرية بالكويت تعلن حالة الحداد وتطالب بمحاكمات عسكرية للمتهمين

Google+ Print
الجالية المصرية بالكويت تعلن حالة الحداد وتطالب بمحاكمات عسكرية للمتهمين الجالية المصرية بالكويت تعلن حالة الحداد وتطالب بمحاكمات عسكرية للمتهمين

الجالية المصرية بالكويت

أعلنت الجالية المصرية بالكويت حالة الحداد على أرواح شهداء الحادث الإرهابي بشمال سيناء مقدمين العزاء للرئاسة والحكومة وجميع اسر الشهداء ولكافة الشعب المصري.

قال وحيد فرج سليمان، عضو الجلية المصرية بالكويت، إنه نيابه عن الجاليه المصريه بالكويت بجميع طوائفها ندين بشده الحادث اﻻرهابي الذي راح ضحيته 23 شهيدا و26 مصابا ويطالب الدوله بالتعامل مع تلك البؤر اﻻرهابيه ومحاكمة عسكريا كل المتهمين ليكون عبره لمن تسول له نفسه بالمساس بالوطن .

وأضاف أنه يدعو جميع اطياف الشعب المصري بالوقوف صفا واحدا خلف قيادته الحكيمه من اجل القضاء علي البؤر اﻻرهابيه السوداء .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا