"الإخوان" تقاضي "الطرق الصوفية" بعد تهديده بتشكيل تنظيم لحماية الأضرحة

عبد الرحمن البر يدين مساعي إحداث الفتنة بين أباء المجتمع

كتب : هاني الوزيري ومحمد طارق منذ 6 دقائق

تقدم الدكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، ببلاغ للنائب العام ضد مصطفى زايد، منسق ائتلاف الطرق الصوفية، يطالب فيه بالتحقيق حول ما ذكره الأخير من تهديد الائتلاف بتشكيل تنظيم مسلح لحماية الأضرحة.

ونفى "البر" في بيان له، عصر اليوم، ما نسبته إليه صحيفة حزبية بضرورة التحرر من فكرة (مراقد المتصوفة)، وأدان بكل شخص يسعى لإحداث الفتنة في المجتمع، أو الوقيعة بين أبنائه، وقال: "إن العدو الوحيد الذي يجب أن تتجه الأمة كلها لمواجهته هو الكيان الصهيوني فقط".

وأضاف:"إذا صح ما ذكرمن تهديد ائتلاف الصوفية بتشكيل تنظيم مسلح فإنه يعد بلاغا للنائب العام ضد من يثبت ضلوعه في تشكيل هذا التنظيم، لأن الدستور المصري الجديد ينص على تجريم مثل هذا العمل بوضوح، وهو ما يستوجب التحقيق، حفاظا على أمن المجتمع وسلامته وحماية للصالح العام".

وأوضح أنه اتصل هاتفيا بعبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأكد له أنه والإخوان لم يصدر عنهما هذه التصريحات، مشيرا إلى أن "القصبي" قال له: لا أحد في مصر يتحدث باسم الطرق الصوفية سوى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وإنهم يرفضون تماما كل تلك الدعوات المثيرة للفتنة في المجتمع، وأن كل تلك الائتلافات التي تدعي الحديث باسم الصوفية ليس لها أي وجود قانوني، ولا تعبر عن التيار الصوفي الذي يعمل على لم الشمل ووحدة المجتمع المصري، مؤكدا على ضرورة أن تعمل جميع التيارات الوطنية على التصدي للفتن ومثيريها والذين يختلقون الأخبار الكاذبة لإفساد ذات البين في بلادنا المحروسة، وداعيا إلى التعاون على تحقيق مصالح البلاد والعباد.