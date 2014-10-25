«الضغط الشعبي» تدين حادث العريش وتطالب بتعمير سيناء لمحاربة الإرهاب وليس التهجير

أدانت حركة الضغط الشعبي، الحادث الإرهابي الذي تعرض له احد أكمنة القوات المسلحة بشرق مدينة العريش بشمال سيناء والذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.

وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، ان ما يحدث الآن في مصر بصفة عامة وسيناء على وجه الخصوص أمرا يتطلب الاستعداد الجيد للأجهزة الأمنية في مصر، في ظل استمرار الحرب على الإرهاب الأسود.

وأكدت ان على الدولة الضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه في سفك دماء المصريين، مطالبة بفرض إجراءات استثنائية بالمناطق الحدودية لضرب بؤر الإرهاب.

وطالبت المصري، الدولة المصرية، بالتحرك السريع لمحاربة الإرهاب على الحدود المصرية، والتي باتت تمثل خطراً على الأمن القومي للبلاد.

وشددت مؤسسة الحركة، على ضرورة محاربة الإرهاب بتعمير سيناء، وليس بالتهجير، لاسيما وان منابع الجريمة تختفي من التكتلات السكانية، مستشهدة بعدد من المدن الجديدة التي كانت تمثل بؤر كبيرة لعناصر الجريمة قبل ان يتم تعميرها حتى اصبحت امنة تماماً بفضل الأعمار وليس بالحلول الامنية.