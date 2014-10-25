أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الضغط الشعبي» تدين حادث العريش وتطالب بتعمير سيناء لمحاربة الإرهاب وليس التهجير

Google+ Print
«الضغط الشعبي» تدين حادث العريش وتطالب بتعمير سيناء لمحاربة الإرهاب وليس التهجير «الضغط الشعبي» تدين حادث العريش وتطالب بتعمير سيناء لمحاربة الإرهاب وليس التهجير

نسرين المصرى

أدانت حركة الضغط الشعبي، الحادث الإرهابي الذي تعرض له احد أكمنة القوات المسلحة بشرق مدينة العريش بشمال سيناء والذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.

وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، ان ما يحدث الآن في بصفة عامة وسيناء على وجه الخصوص أمرا يتطلب الاستعداد الجيد للأجهزة الأمنية في مصر، في ظل استمرار الحرب على الإرهاب الأسود.

وأكدت ان على الدولة الضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه في سفك دماء المصريين، مطالبة بفرض إجراءات استثنائية بالمناطق الحدودية لضرب بؤر الإرهاب.

وطالبت المصري، الدولة المصرية، بالتحرك السريع لمحاربة الإرهاب على الحدود المصرية، والتي باتت تمثل خطراً على الأمن القومي للبلاد.

وشددت مؤسسة الحركة، على ضرورة محاربة الإرهاب بتعمير سيناء، وليس بالتهجير، لاسيما وان منابع الجريمة تختفي من التكتلات السكانية، مستشهدة بعدد من المدن الجديدة التي كانت تمثل بؤر كبيرة لعناصر الجريمة قبل ان يتم تعميرها حتى اصبحت امنة تماماً بفضل الأعمار وليس بالحلول الامنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر