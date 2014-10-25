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ميناء الأدبية يستقبل أولى رحلات السفينة بوسيدون اكسبريس على متنها 79 شاحنة تركية

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ميناء الأدبية يستقبل أولى رحلات السفينة بوسيدون اكسبريس على متنها 79 شاحنة تركية ميناء الأدبية يستقبل أولى رحلات السفينة بوسيدون اكسبريس على متنها 79 شاحنة تركية

صورة أرشيفية

يستعد ميناء الأدبية، اليوم السبت، لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس للعمل على خط الشاحنات التركية “الأدبية ـضبا” و على متنها 79 شاحنة تركية قادمة من ضبا .

ويستقبل الميناء السفينة دبليو فناش، وعلى متنها 55 ألف طن كلينكر قادمة من شرق اسيا و يغادر الميناء السفينة نور، وعلى متنها 6 ألاف طن بضائع عامة و السفينة ميد ستار و على متنها 4 ألاف طن زجاج.

وأضاف بيان إعلامي صادر من الهيئة، أن ميناء نويبع شهد وصول السفينة بريدج وعلى متنها 23 شاحنة و العبارة آيلة و على متنها 295 راكب و 2 سيارة و 12 شاحنة و العبارة برنسيسة و على متنها 43 راكب و السفينة سيناء و على متنها 43 شاحنة و يغادر الميناء العبارة برنسيسة وعلى متنها 44 راكب و 1 سيارة و السفينة سينا و على متنها 38 شاحنة .

 

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