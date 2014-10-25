ميناء الأدبية يستقبل أولى رحلات السفينة بوسيدون اكسبريس على متنها 79 شاحنة تركية

يستعد ميناء الأدبية، اليوم السبت، لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس للعمل على خط الشاحنات التركية “الأدبية ـضبا” و على متنها 79 شاحنة تركية قادمة من ضبا .

ويستقبل الميناء السفينة دبليو فناش، وعلى متنها 55 ألف طن كلينكر قادمة من شرق اسيا و يغادر الميناء السفينة نور، وعلى متنها 6 ألاف طن بضائع عامة و السفينة ميد ستار و على متنها 4 ألاف طن زجاج.

وأضاف بيان إعلامي صادر من الهيئة، أن ميناء نويبع شهد وصول السفينة بريدج وعلى متنها 23 شاحنة و العبارة آيلة و على متنها 295 راكب و 2 سيارة و 12 شاحنة و العبارة برنسيسة و على متنها 43 راكب و السفينة سيناء و على متنها 43 شاحنة و يغادر الميناء العبارة برنسيسة وعلى متنها 44 راكب و 1 سيارة و السفينة سينا و على متنها 38 شاحنة .