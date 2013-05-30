سرقة كابل الهاتف الرئيسي في مطار أسوان الدولي للمرة الـ 4 في عامين

كتب : عبدالله مشالى منذ 15 دقيقة

نجح لصوص الكابلات الهاتفية، خلال عامين فقط، فى سرقة كابل الهاتف الرئيسى المغذي لمطار أسوان الدولي، للمرة الرابعة.

تلقى اللواء حسن عبدالحى مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة بسرقة كابل الهاتف الرئيسي لمطار أسوان، صباح اليوم، ما أدى إلى ارتباك فى استقبال وإرسال الخطوط الهاتفية الأرضية بالمطار، وكذلك شبكة الإنترنت الداخلية بالمطار، وهو ما أدى إلى بطء عملية الحركة داخل المطار.

تم استدعاء فنيين ومهنسين من شركة الاتصالات لإعادة وتركيب كابل بديل للمطار. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيق.