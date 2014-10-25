أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط مدير بشركة أدخنة يتاجر فى الهيروين بالمنوفية

Google+ Print
ضبط مدير بشركة أدخنة يتاجر فى الهيروين بالمنوفية ضبط مدير بشركة أدخنة يتاجر فى الهيروين بالمنوفية

تمكنت مباحث مديرية أمن المنوفية بمركز قويسنا القبض على مدير مشتريات بشركة الوردة للدخان بحوزته كمية من المواد ” هيروين” بقصد الاتجار وترويجها بين المتعاطين.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث قويسنا يفيد بضبط م . ع 22 سنة مدير مشتريات بشركة الوردة للدخان ومقيم بالعزبة الغربية التابعة لمركز شبين الكوم وبرفقته و. م اثناء استقلالهما سيارة ملاكى وبحوزتهما علبة سجائر بداخلها 15 لفافة تحتوى على مسحوق بيج اللون يشتبه فى أن يكون لمادة الهروين ؛ وبمواجهتما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار تم تحرير محضر رقم 29693 جنح مركز قويسنا لسنة 2014 .
> و تمكنت مباحث قويسنا من ضبط ع . أ 33 سنة سائق وبحوزته كيس بداخلة مادة الهروين المخدر ومبلغ مالى ؛ واعترف بحيازتى للمضبوطات بقصد التعاطى ؛ تم تحرير محضر رقم 29688 جنح مركز قويسنا وباشرت النياية التحقيق .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا