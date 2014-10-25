ضبط مدير بشركة أدخنة يتاجر فى الهيروين بالمنوفية

تمكنت مباحث مديرية أمن المنوفية بمركز قويسنا القبض على مدير مشتريات بشركة الوردة للدخان بحوزته كمية من المواد ” هيروين” بقصد الاتجار وترويجها بين المتعاطين.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث قويسنا يفيد بضبط م . ع 22 سنة مدير مشتريات بشركة الوردة للدخان ومقيم بالعزبة الغربية التابعة لمركز شبين الكوم وبرفقته و. م اثناء استقلالهما سيارة ملاكى وبحوزتهما علبة سجائر بداخلها 15 لفافة تحتوى على مسحوق بيج اللون يشتبه فى أن يكون لمادة الهروين ؛ وبمواجهتما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار تم تحرير محضر رقم 29693 جنح مركز قويسنا لسنة 2014 .

> و تمكنت مباحث قويسنا من ضبط ع . أ 33 سنة سائق وبحوزته كيس بداخلة مادة الهروين المخدر ومبلغ مالى ؛ واعترف بحيازتى للمضبوطات بقصد التعاطى ؛ تم تحرير محضر رقم 29688 جنح مركز قويسنا وباشرت النياية التحقيق .