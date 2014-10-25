ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح فرنسي لتدعيم الاحتياطي بمطاحن الصعيد

استقبل ميناء سفاجا البحري مركب الشحن جيبكا تحمل 63 الف طن من القمح الفرنسي المستورد لصالح هيئة السلع التموينية .

وبدأت عمليات التفريغ تحت التحفظ الجمركي بصوامع التخزين بسفاجا لحيت فحص الشحنة من جانب الحجر الزراعي والصحي وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بميناء سفاجا البحري وارسال عينات من الشحنة لمعامل الحجر الزراعي بالقاهرة للتاكد من خلوها من الحشرات الميتة الشوائب والبذور الضارة بالبيئة الزراعية المصرية بالاضافة الي تحليل العينات من جانب الحجر الصحي والتاكد من صلاحية الشحنة للاستهلاك الادمي وخلوها من اي اشعاعات بالاضافة الي قيام لجنة من الحجر الزراعي والصحي بفحص الشحنة في ميناء التصدير ويتم تفريغ الشحنة بالصوامع تحت التحفظ الجمركي لحين صدور نتائج الفحص الزراعي والصحي .