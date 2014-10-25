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زويل ينعى شهداء الجيش: مصر محروسة برعاية الله

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زويل ينعى شهداء الجيش: مصر محروسة برعاية الله زويل ينعى شهداء الجيش: مصر محروسة برعاية الله

نعى الدكتور أحمد زويل، في بيان أصدره، السبت، شهداء القوات المسلحة ضحايا الحادث الإرهابي، الذي استهدف كمينًا للجيش بمنطقة كرم القواديس، جنوب غرب مدينة الشيخ زويد، في شمال سيناء.

وقدم زويل تعازيه لأسر الشهداء، الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن الوطن، مضيفًا: «المصريون جميعا لديهم الثقة في أن الجيش المصري هو حائط الصد المنيع الذي يحمي أرض وشعبها، وبتلاحم المصريين شعبا وجيشا وشرطة، فإن مصر ستعبر هذا المنعطف الخطير وتدحر الإرهاب الذي لا دين ولا وطن له».

وأشار إلى أن مصر «ستبقى محروسة آمنة برعاية الله ويقظة شعبها»، داعيًا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.

وشهدت سيناء عدة هجمات تعد الأكبر في تاريخها، الجمعة، أسفرت عن استشهاد ٣٠ ضابطًا ومجندًا بالقوات المسلحة، على الأقل، وإصابة ٢٩ آخرين، في سلسلة تفجيرات متتابعة تمت خلال ١٠ دقائق، استهدفت كمينًا للجيش بمنطقة كرم القواديس، جنوب غرب مدينة الشيخ زويد، ومدرعتين للقوات المسلحة، وسيارات الإسعاف، التي هرعت لإنقاذ المصابين، والهجوم على كمين آخر بالعريش.

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