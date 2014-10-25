ضبط طبيب إخواني حاول زرع عبوة ناسفة بجوار مركز شرطة كفر الزيات

قال مسؤول مركز الإعلام الأمني إن قوات شرطة محافظة الغربية ألقت القبض، صباح السبت، على طبيب من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة بمساعدة آخر هارب لتفجير مركز شرطة كفر الزيات.

وأضاف مسؤول مركز الإعلام أن قوات الشرطة لاحظت ترك شخصين حقيبة «كيس أسود» بمنطقة مجاورة لمركز شرطة كفر الزيات، وحال استيقافهما فرا هاربين، وأثناء مطاردتهما انفجرت عبوة كانت بحوزة «محمد. ر. ع»، طبيب امتياز بالمستشفى الجامعي بطنطا، بينما تمكن الآخر من الهرب.

وتعامل خبراء المفرقعات مع الحقيبة المتروكة، وتبين أن بداخلها عبوة بدائية الصنع تم التعامل معها، وإبطال مفعولها، وتم نقل المتهم المصاب للمستشفى، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.