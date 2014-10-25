الجيش الليبي يعلن السيطرة على مقر كتيبة لمسلحين إسلاميين في بنغازي

قال مسؤول عسكري بالكتيبة 204 التابعة للجيش الليبي، إنهم سيطروا على ثكنة عسكرية تابعة لكتيبة 17 فبراير، فيما نفى متحدث باسم الأخيرة ذلك.

وقال المهدي البرغثي، قائد الكتيبة 204 دبابات، في تصريحات صحفية له، الجمعة، إنهم «سيطروا بدعم من الكتيبة 21 صاعقة على مقر معسكر كتيبة 17 فبراير التابع لمجلس شورى ثوار بنغازي (تكتل لكتائب إسلامية) بمنطقة قاريونس غرب بنغازي».

ونشرت مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات، قالوا إنها لأفراد كتيبة 204 دبابات وكتيبة 21 صاعقة ومسلحين داعمين لهما تابعين لانتفاضة 15 أكتوبر المسلحة، وهم يطلقون الرصاص في الهواء على بوابة كتيبة 17 فبراير.

في المقابل، نفى محمد عيسى، المتحدث باسم كتيبة 17 فبراير، «سيطرة الكتيبة 204 دبابات ومسلحين موالين لها على مقر الكتيبة»، واصفا إياها بأنها أخبار «غير صحيحة».

وعن تلك الصور المنتشرة على الإنترنت، قال عيسى إن «أفراد كتيبة 204 دبابات ومسلحين موالين لها استغلوا غفلة الثوار ودخلوا من الباب الخلفي لكتيبة 17 فبراير والتقطوا بعض الصور والفيديوهات وخرجوا على الفور».

وتابع عيسى «أثناء ذلك، استطاع ثوار كتيبة 17 فبراير إعطاب دبابتين ومدرعة (حاملة جند عسكرية) تابعة للكتيبة 204 دبابات».

فيما قال مسؤول طبي، طلب عدم ذكر اسمه، إن «معارك منطقة قاريونس اليوم بين الثوار وكتائب الجيش، أوقعت خمسة قتلي في صفوف الجيش، بينهم اثنان مدنيان، كانوا يقاتلون في صفوف الجيش استقبلهم مستشفى بنغازي الطبي».